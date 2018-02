Au Québec, BAnQ célèbre les 50 ans de l'entrée en vigueur du Règlement sur le dépôt légal

L’année 2018 marque les cinquante ans de l’entrée en vigueur au Québec du Règlement sur le dépôt légal en janvier 1968. Cette décision est étroitement liée à la création de la Bibliothèque nationale du Québec quelques mois plus tôt. Témoin d'un désir de préservation et de diffusion du patrimoine québécois, ce réglement se poursuivra par la fusion en 2006 de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec pour devenir Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).





(Sarah, CC BY NC ND)



(Sarah, CC BY NC ND)

Depuis toutes ces années, BAnQ a fait en sorte de rendre plus accessibles la culture et la connaissance en rassemblant, conservant et diffusant le patrimoine québécois ou relatif au Québec. Les collections de BAnQ sont en accès libre à la Grande Bibliothèque ouverte à Montréal en 2005.

C’est là-bas, au cœur de la plus grande bibliothèque publique du Québec, qu’à compter du 20 février et jusqu'au 31 août on pourra voir l'exposition Éclats de mémoire —Quand l'art retravaille le passé, réalisée en collaboration avec le Festival Art Souterrain. Les artistes Sébastien Cliche, Moridja Kitenge Banza et Marc-Antoine K. Phaneuf ont conçu pour l'occasion des œuvres originales inspirées par la notion de travail et de mémoire à partir des collections patrimoniales de BAnQ et des lieux de diffusion et de conservation de celles-ci.

Geneviève Pichet, présidente-directrice générale par intérim de BAnQ, rappelle par ailleurs que « [l]es documents que contiennent ses fonds et collections constituent un ensemble essentiel pour les citoyens d'aujourd'hui et ceux de demain. Ils contribuent ainsi à bâtir la mémoire collective du Québec. »



Les visites-conférences Mémoire de papier ouvriront quant à elles les portes de BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie. C’est en compagnie de spécialistes que les visiteurs auront l'occasion de visiter les réserves qui sont habituellement fermées au public. La programmation détaillée est disponible sur le portail Web de la BAnQ.

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous à travers le Québec au service d'une même mission : rassembler et préserver tout ce qui est publié au Québec ou à l’étranger et qui concerne le Québec afin d’en assurer le rayonnement. Le Règlement du dépôt légal a grandement participé à l’accroissement de ces ressources puisqu’il oblige depuis maintenant cinquante ans les éditeurs québécois à déposer à la BNQ deux exemplaires de leurs œuvres imprimées.