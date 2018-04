Au Salon du Livre de Genève 2018, voyage de New-York au Valais

Demandez le programme : le Valais comme hôte d’honneur, un pavillon New York mêlant rencontres littéraires et éditoriales, animations créatives et scénographie léchée, des expositions célébrant la photo, la BD, l’édition et la presse.. n'en jetez plus. Le Salon du livre de Genève approche avec un festival de grands rendez-vous.





On retrouvera de nombreuses remises de prix dont la seconde édition du Prix du Public du Salon du livre, des scènes thématiques ainsi que des stands d’éditeurs et de libraires accueillant quelque 1000 auteurs suisses et internationaux tels que Marc Levy, Joël Dicker, Agnès Martin-Lugand, Douglas Kennedy, Asli Erdogan, Helene Cooper, Shulem Deen ou Marie Laberge : le 32e Salon du livre de Genève promet des balades littéraires et culturelles rythmées par de belles rencontres et des échanges passionnés.



Valais et New York, deux territoires à découvrir



Après une présence remarquée en 2017, le Valais est de retour au Salon du livre de Genève comme hôte d’honneur. A cette occasion, une centaine d’auteurs et d’intervenants se réuniront sur les 5 pôles d’animations de l’espace Valais : une scène dédiée aux rencontres avec les auteurs et acteurs culturels dont Alain Bagnoud, Amélie Gyger, Rolf Hermann, Wilfried Meichtry, Jérôme Meizoz, Virgile Pitteloud, Abigail Seran, Céline Zufferey, Slobodan Despot et Bernard Crettaz; une librairie; un espace «Bouche à oreille» sur lequel des dégustations de vins seront accompagnées d’animations littéraires et théâtrales; un shop culturel proposant produits du terroir et objets détonants et un espace pour enfants autour du tournage de «Ma vie de Courgette» de Claude Barras.

Cette année, le salon célèbrera la «grosse pomme» avec un pavillon New York proposant des animations créatives signées Happy City Lab, des shows artistiques mêlant danse, musique, graffiti ainsi que des rencontres littéraires avec des auteurs new-yorkais ou passionnés par cette ville. Résolument tourné vers l’évasion et le voyage, le pavillon New York sera également l’épicentre de rencontres vers «l’Ailleurs». Les visiteurs auront ainsi l’occasion de venir écouter des écrivains tels que Marc Levy, Frédéric Beigbeder, Douglas Kennedy, Jami Atttenberg, Catherine Cusset ou Shulem Deen, les journalistes Ted Conover, Gregory Cowles ou Helene Cooper mais aussi le CEO des éditions Penguin Books Patrick Nolan.

Les neuf scènes thématiques du salon inviteront chaque jour grandes plumes, jeunes talents, journalistes et penseurs à raconter leur œuvre et échanger avec le public puis à dédicacer dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. L’apostrophe accueillera des écrivains qui font l’actualité comme l’auteur polar Bernard Minier, le raconteur d’histoires Romain Puértolas, les grandes figures turques Asli Erdogan et Oya Baydar, les anciens politiques Jean-Louis Debré, Luc Ferry et Didier Burkhalter ou l’incontournable Joël Dicker.



Le trio d’auteurs Bruno Pellegrino, Aude Seigne et Daniel Vuataz qui signent la saga Stand-by (Zoé), le grand poète Alexandre Voisard ou les Prix suisses de littérature incarneront la diversité des écrits helvètes sur la place suisse. Aminata Sow Fall, Véronique Tadjo, Ken Bugul ou Denise Epoté feront parties de ces femmes puissantes invitées sur le Salon africain. La place du Moi se délectera de la présence de la reine du «feel-good book» Agnès Martin-Lugand, de Nina Brochmann, l’une des deux auteures du guide Les joies d’en bas (Actes Sud) ou d’Yves-Alexandre Thalmann qui viendra parler du bonheur.



Animaux, #metoo, laïcité, islam, capitalisme, libéralisme, psychanalyse: autant de thèmes abordés parmi tant d’autres sur la scène philo avec Peggy Sastre, Gaspard Koenig, Jean Ziegler ou Elisabeth Roudinesco. Rencontres, performances et duels graphiques sur la scène de la BD en compagnie des dessinateurs de Vigousse, les étudiants de la nouvelle école de bande dessinée et d’illustration l’ESBDI, Michel Rodrigue ou les dessinateurs valaisans François Maret, Mathieu Berthod, Hélène Becquelin et Derib.



Sur l’espace young adult, des stars du genre comme Sophie Audouin-Mamikonian ou Bertrand Santini côtoieront des célébrités 2.0 à l’instar de Safia Vendome ou Slimane-Baptiste Berhoun. Chrystine Brouillet ou Marc Volternauer mitonneront sur la cuisine des livres. La scène médias accueillera neuf émissions en direct de la RTS ainsi que des rendez-vous proposés par l’Agefi, Média pour tous, La Cinquième saison, Le Temps et la Licra. Cette scène médias, au même titre que la Gazette, quotidien du salon réalisé par sept étudiantes du master en journalisme de l’Université de Neuchâtel, ou les divers partenariats médias, incarne le lien que le salon entretient avec le monde des médias.

A L’îlot Jeunesse, le Cercle de la librairie et de l’édition Genève et la CICAD s’ajoutent cette année aux scènes partenaires du salon, l’ICAM-L’Olivier, un espace dédié aux cultures et aux littératures arabes avec un programme de rencontres, une librairie thématique et une exposition d’artistes arabes contemporains ainsi que le stand Québec Edition avec une quinzaine d’auteurs, une scène d’animations et une vaste sélection de titres de tous genres.

La nocturne du vendredi 27 avril accueillera un concert du groupe de rock valaisan Walliser Seema sur l’espace Valais, une performance en direct de Billy The Artist accompagnée par le DJ Mr.Riddler sur le pavillon New York ou encore un concert de Marc Aymon qui chantera son dernier album «O bel été! Chansons éternelles» sur l’apostrophe.

Animations et découvertes



Huit expositions proposeront de partir «sur les pas de Saint-Exupéry en Suisse», plonger dans la riche histoire du Courrier avec «IRRÉDUCTIBLE! 150 ans d’info à contre-courant», fêter les éditions Slatkine avec «Slatkine 1918-2018.



Cent ans de livres à Genève», s’amuser avec le personnage de BD Cubitus avec «Des bulles et des croquettes», pénétrer dans les coulisses imaginaires de l’usine à fabrication du «produit Vigousse», rire d’une sélection de dessins humoristiques signés Christophe Bertschy issu de son dernier album Le feu au lac (Kick&Rush), voyager au Japon avec le photographe suisse Matthieu Zellweger qui présentera plusieurs clichés de son magnifique ouvrage Secrets de riz et d’eau – les artisans du saké et découvrir les photos de Laurent Dequick, en collaboration avec Yellow Korner, sur la librairie du pavillon New York.

Théâtre de la remise de huit prix, le salon organise également la seconde édition du Prix du Public du Salon du livre avec ses 10 jurés qui ont pour mission de choisir un lauréat parmi une pré-sélection de dix romans français parus dans l’année. Après une première réunion du jury, les trois titres finalistes sont: Manikanetish de Naomi Fontaine (Mémoire d’encrier), La beauté des jours de Claudie Gallay (Actes Sud) et Une longue impatience de Gaëlle Josse (Noir sur Blanc).



La lauréate sera invitée au salon le mercredi 25 avril pour la remise du prix et pour une grande rencontre publique. Le prix sera remis par le jury et un représentant de Caran d’Ache qui offrira à la lauréate un stylo de la manufacture. Le prix Ahmadou Kourouma du Salon africain dévoile également ses trois finalistes: Mahamat Saleh Haroun avec Djibril ou les ombres portées(Continents Noirs - Gallimard), Wilfried N’Sondé avec Un océan, deux mers, trois continents(Actes Sud) et Théo Ananissoh avec Delikatessen (Continents Noirs - Gallimard). Ce prix sera remis sur le Salon africain le 27 avril à 16h.

Durant trois jours, en marge du salon, les 4es Assises de l’édition réuniront les professionnels du monde du livre suisses et internationaux autour d’échanges, de tables rondes, de face-à-face et d’ateliers. Les Assises du livre en Afrique (25 avril) seront structurées autour du thème «L’édition en Afrique en 2018: évolutions, défis et perspectives».



Les Assises de l’édition suisse et francophone (26 avril) traiteront de la thématique «Naître, durer et grandir dans les univers du livre - Concentration, mutualisation des ressources et partage des savoirs». Le 27 avril, trois grandes rencontres rythmeront la journée: une rencontre inédite entre libraires de France et éditeurs suisses romands, une session avec les professionnels du livre et de l’édition en Afrique et un rendez-vous entre des traducteurs germanophones de Suisse et d’Allemagne et des éditeurs québécois.



