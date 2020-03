Au théâtre chez soi, avec la Comédie Française et France Télévisions

Comédie Française - PixabayLicense

Ensemble, les deux institutions proposeront chaque semaine un nouveau spectacle issu du répertoire de la Comédie-Française et interprété par sa troupe.Ainsi, chaque dimanche soir, dès 20h50 sur France 5, le public pourra assister à une représentation depuis son salon, dans le cadre du programme Au théâtre chez soi. Les pièces de théâtre seront également disponibles sur le site france.tv Au programme dès dimanche 29 mars 2020 :Hôtel du Libre EchangeL’AvareUn fil à la patte(la suite sera annoncée dans les prochaines semaines)« Je suis très fière de pouvoir, dans cette crise hors norme et douloureuse, offrir à nos concitoyens confinés chez eux la chance de découvrir ou redécouvrir de grandes œuvres théâtrales grâce à ce partenariat historique avec la Comédie-Française » , fait part Delphine Ernotte Cunci, Présidente de France Télévisions, dans le communiqué.« Proposer chaque dimanche en prime time une captation de cette très grande institution est un honneur, un devoir et une mission de service public. Je remercie Eric Ruf et toute son équipe pour ce beau projet. Je salue également tous les acteurs, actrices, techniciens et techniciennes de la Comédie-Française pour leur travail et leur engagement.»« En ces heures d’une violence sourde qui tous nous sidère, je suis heureux que les fruits de cette collaboration historique permettent au plus grand nombre de voir ou revoir les grandes œuvres de notre répertoire », indique pour sa part Eric Ruf, Administrateur général de la Comédie-Française.« En plus des captations réalisée avec France Télévisions, la Comédie-Française est heureuse de mettre à la disposition de cette programmation exceptionnelle des enregistrements récents, inédits à la télévision, produits grâce à son autre partenariat avec Pathé Live. Je tiens à remercier particulièrement Delphine Ernotte Cunci et Michel Field de cette proposition de rendez-vous avec la Comédie-Française sur France 5 et sur leur plate-forme.»Par ailleurs, à partir de lundi 30 mars à16h, La Comédie continue ! proposera tous les jours plusieurs levers de rideaux sur l site de la Comédie Française et son compte Facebook