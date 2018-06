Aucun de nous ne reviendra emporte le Grand Prix du livre audio 2018

Charlotte Delbo était une des 230 femmes qui, dans Le Convoi du 24 janvier, partirent en 1943 de Compiègne pour Auschwitz. Aucun de nous ne reviendra est, plus qu’un récit, une suite de moments restitués. Ils se détachent sur le fond d’une réalité impossible à imaginer pour ceux qui ne l’ont pas vécue. Charlotte Delbo évoque les souffrances subies et parvient à les porter à un degré d’intensité au-delà duquel il ne reste que l’inconscience ou la mort. Elle n’a pas voulu raconter son histoire, non plus que celle de ses compagnes ; à peine parfois des prénoms. Car il n’est plus de place en ces lieux pour l’individu.

Depuis 2013, le jury de 10 professionnels du Grand Prix du Livre audio de l’association Plume de Paon récompense un livre audio en langue française. L’an dernier, c’était 2048, La fin du monde de Boualem Sansal lu par Thierry et Pierre Hancisse aux éditions Gallimard qui remportait le Grand Prix Contemporain.Publié en version papier aux éditions de Minuit, Aucun de nous ne reviendra est le premier tome de la trilogie Auschwitz et après. Le résumé de l’éditeur :Les éditions des femmes - Antoinette Fouque voit en Aucun de nous ne reviendra « un grand texte littéraire et une lecture inspirée, tout en honorant le combat d’une femme engagée sans faillir pour la liberté, malgré la tragédie qu’elle a vécue. »La maison honore également celle qui a donné une nouvelle voix au livre, la comédienne Dominique Reymond : « dont la voix sobre et fidèle porte un récit poignant, évoquant à la fois la douleur de l’enfermement et de la mort, et la force et la lumière d’une résistante. »Aucun de nous ne reviendra - Charlotte Delbo, lu par Dominique Reymond - des femmes, Antoinette Fouque - 3328140022278 - 22 €