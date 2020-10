Augustin Rebetez, lauréat du premier Prix Alfred Latour

Le Prix Alfred Latour récompense un jeune artiste (jusqu'à 40 ans) francophone ou utilisant le français comme langue de communication, ayant soumis un projet de livre, mêlant les champs artistiques au travers desquels Alfred Latour s'est exprimé tout au long de sa carrière : peinture, gravure, dessin, design textile, graphisme et photographie.En juin 2019, le jury du prix Alfred Latour — composé d'Anne-Sylvie Bameule, présidente, directrice des domaines art, nature et société d'Actes Sud ; Miquel Barceló, artiste peintre, dessinateur, sculpteur et céramiste ; François Hébel, directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson ; Werner Jeker, graphiste et Christian Lacroix, grand couturier, designer et costumier — a décerné à l'unanimité le premier prix Alfred Latour à Augustin Rebetez.Le prix consiste en une subvention à la création du livre dotée de 20.000 CHF (18.570 €) et la publication de l'ouvrage en langue française aux Éditions Actes Sud par l'apport d'un soutien à l'édition de 60.000 CHF (55.700 €).L'ouvrage en question, Le cœur entre les dents, paraît ce 21 octobre 2020 aux éditions Actes Sud, préfacé par Michela Alessandrini et postfacé par Antoine Volodine.« L’art de Rebetez est une pratique immersive, puissante et émouvante, censée fasciner et emporter ceux qui se laissent intriguer : à l’instar des figures de la série Femme Maison de Louise Bourgeois, il nous présente des endroits hantés à l’allure souvent naïve et enfantine, dessinés par un geste impulsif, direct et sincère. Ce qui intéresse l’artiste, c’est de façonner un langage, un système de références et de symboles qui lui sont chers », indique Michela Alessandrini dans sa préface.