Australie : les meilleures couvertures de livres de 2018

L'Australian Book Designers Association, comme son nom l'indique, rassemble les designers de livres et, avant tout, de leur couverture. Et, même si l'on est très attaché au texte, il est évident que celle-ci a un rôle à jouer dans le fait de choisir tel ou tel livre, et peut même contribuer assez fortement à l'attachement que l'on ressent pour telle ou telle œuvre.



L'ABDA a choisi de récompenser les meilleures créations de la scène australienne en 2018, à travers les Australian Book Design Awards.

Meilleur design pour un livre de fiction

Meilleure couverture pour un livre de fiction littéraire



The Gulf, Anna Spargo-Ryan, Picador, par Emily O’Neill



Meilleure couverture pour une autobiographie





The Museum of Words, Georgia Blain, Scribe, par Allison Colpoys



Meilleure couverture pour un livre de non-fiction



Last Words, Barry Dickins, Hardie Grant, par Andy Warren



Meilleure couverture pour une série de livres

Meilleur design pour un livre illustré à moins de 50 $ et à plus de 50 $



Patrick Pound, NGV, par Dirk Hiscock

NGV Triennial 2017, NGV, par Dirk Hiscock



Meilleur design pour un livre de cuisine



Pidapipó: Gelato Eight Days a Week, Lisa Valmorbida, illustrations de Jean Jullien, Hardie Grant, par Fabio Ongarato Design





Meilleur design pour un livre jeunesse illustré



Under the Love Umbrella, Davina Bell, illustrations d'Allison Colpoys, Scribble, par Allison Colpoys



La liste des lauréats, très complète, peut être consultée sur le site de l'association

The Student, Iain Ryan, Echo, par Alissa DinalloThe Inaugural Meeting of the Fairvale Ladies Book Club, Sophie Green, Hachette, par Christa MoffittSérie HarperCollins Australian Classics, Fourth Estate, par Darren Holt