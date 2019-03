Auteur, une profession ? Livre Paris interroge l'avenir du métier

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

• Pascal Ory, auteur, président du Conseil permanent des écrivains (CPE)

• Denis Bajram, auteur, vice-président de la Ligue des auteurs professionnels

• Louis Delas, éditeur, membre du bureau du Syndicat national de l’Édition (SNE)

• Nicolas Georges, directeur du Service du livre et de la lecture du ministère de la Culture.



Le sujet sera d'autant plus intéressant que l'édition 2018 de Livre Paris avait été mouvementée : la question de la rémunération refusée à certains auteurs, au titre de ce qu'ils venaient assurer leur promotion, avait fait émerger le mouvement #PayeTonAuteur . Le SNE avait finalement reculé, après cinq jours intenses de contestation et de tribunes, largement relayées par les réseaux.





Les organisations d’auteurs vont bientôt consacrer la seconde partie de leurs États Généraux du Livre au partage de la valeur, venant ainsi compléter la question sociale qui était au cœur de la première session.Ces deux sujets interrogent la capacité des auteurs à vivre aujourd’hui de leur création. Métier, profession, professionnalisation : c’est autour de ces problématiques que s’est créée en septembre 2018 la Ligue des auteurs professionnels.Se partageront la parole :« ll y a de très nombreuses tables rondes et autres rencontres pendant Livre Paris, mais finalement très peu parlent des problèmes économiques et sociaux que rencontrent aujourd’hui les auteurs », indique à ActuaLitté Denis Bajram, vice-président de la Ligue des auteurs professionnels.« Il faudrait vérifier dans les archives, mais celle-ci, portant sur la question professionnelle, est même probablement la première jamais organisée au salon du livre de Paris. Et pourtant, c’est bien l’avenir des créateurs de livres en France qui se joue en ce moment… »La rencontre permettra d’aborder les sujets portés depuis des mois par les auteurs : qu’est-ce que signifie être auteur professionnel, quelle définition adopter ? Et pourquoi cette question était jusqu’à peu encore occultée ? Comment construire un statut professionnel qui corresponde à la réalité des auteurs ?À l’initiative du Conseil permanent des écrivains, ce rendez-vous ne devrait pas manquer d’attirer l’attention de chacun.