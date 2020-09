Autoportrait en chevreuil : Victor Pouchet lauréat du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2020

Avril s’inquiète pour Elias. Elle l’aime, mais il est si secret, si étrange parfois. Craintif, aussi. Elle voudrait comprendre ce qui le tourmente, ce qui l’empêche de vivre pleinement. Mais comment Elias pourrait-il lui confier ce qu’a été son enfance ? Pas facile, dans un petit village, d’être le fils du « fou ». De celui qui se dit magnétiseur, médium ou « paradoxologue » et qui fait subir à sa famille la tyrannie de ses discours et de ses délires. L’amour d’Avril suffira-t-il pour qu’Elias échappe à cette enfance abîmée ?

Rappelons que le prix récompense un écrivain qui aura, au maximum, publié trois ouvrages de fiction. Le juré cette année se composait de Philippe Claudel de l’académie Goncourt, Brigitte Giraud, Justine Levy, Erik Orsenna de l’Académie française, Capucine Ruat, Sandrine Treiner (directrice de France Culture), le chanteur-auteur compositeur Didier Barbelivien, les libraires Alain Bélier (Lucioles à Vienne) et Corisande Jover (Les Jours Heureux à Rosny-sous-Bois), Alizé Coulais et Côme Grévy (instagrameurs, Le Studio littéraire).À propos du roman :Créé en 2017, le prix se veut à l’image d’un éditeur et écrivain passionné : un pari sur une œuvre en devenir, une récompense audacieuse faisant entendre une voix singulière qui s’impose au cœur de la rentrée littéraire. Doté de 7000 euros, il est remis mi-septembre à un auteur de langue française.