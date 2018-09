Autopublication et prix littéraires : “Il ne faut pas avoir d'oeillères” (Bernard Pivot)

Les jurés du Prix Goncourt ont profité de leur passage, devenu une habitude, au Livre sur la Place de Nancy, pour y annoncer leur première sélection. Dans un contexte un peu particulier : la liste du Prix Renaudot, révélée il y a deux jours, a fait apparaitre un livre autoédité par son auteur sur Amazon. Les membres du jury du plus célèbre prix littéraire français ne sont toutefois pas inquiets de cette évolution, bien au contraire.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La sélection du livre de Marco Koskas, Bande de Français, autoédité par son auteur, par le jury du Prix Renaudot, a généré des réactions passionnées : d'un côté, la communauté des auteurs autoédités se réjouit d'une certaine ouverture, de l'autre, les libraires sont choqués du choix d'un livre diffusé par Amazon, et uniquement par ce dernier.

Ce n'est pas la première fois qu'un livre autoédité par son auteur apparait dans une liste de prix littéraire de la rentrée : le Renaudot, déjà, avait choisi en 2010 un livre de Marc-Édouard Nabe. Mais le fait que ce livre soit disponible sur CreateSpace, la plateforme d'Amazon pour les auteurs, est inédit : l'ouvrage peut en effet être imprimé à la demande, et donc se retrouver en format papier...

Du côté du jury du Prix Goncourt, la nouvelle n'inquiète pas franchement : « C'est l'histoire de Netflix avec le cinéma : Cannes refuse les films produits par Netflix, et je ne suis pas sûr qu'ils aient raison », nous explique Bernard Pivot, président de l'Académie Goncourt. « Je ne connais pas le livre, je ne sais pas s'il mérite d'être sur la liste, je l'espère pour eux. Je pense que le Renaudot a voulu faire un coup en mettant ce livre sur sa liste », ajoute-t-il.

À la question de savoir s'il serait prêt, lui-même, à lire un ouvrage autopublié pour, éventuellement, le sélectionner, Bernard Pivot se dit curieux : « Ça dépend du livre, mais il ne faut pas avoir d'oeillères. » Et ce livre de Marco Koskas, il « éveille ma curiosité, bien sûr, je veux savoir si c'est un rebut laissé par les éditeurs ou s'il s'agit d'une oeuvre originale, intéressante ».



Mais quelques années plus tôt...



Intéressant, très intéressant changement de position de la part du président du jury Goncourt. Ce dernier, en 2014, assurait en effet à ActuaLitté que sélectionner un livre strictement commercialisé en numérique ne lui semblait pas envisageable. Selon lui, la fonction du prix littéraire était de couronner « de bons livres. En couronnant des livres qui se vendent très bien ». Et donc, se vendent en librairie – ce qui ne sera pas immédiatement le cas pour l'ouvrage de Marco Koskas.



Et d’ajouter, à cette époque, qu’ouvrir le Goncourt à des éditeurs 100 % numériques bof, bof : « Oh, je ne crois pas. À mon avis non. Nous lisons des livres sur papier. Les bons livres…, ils peuvent être numériques… mais ils seront toujours sur papier. Je ne crois pas à cette histoire du livre qui ne serait que numérique et qui n’aurait pas de version papier. Je ne crois pas du tout à cela. »

L'autoédition, une boîte de Pandore ?



Son confrère Pierre Assouline acquiesce, et tranche : « Ce qui compte, c'est le texte. Évidemment, c'est un phénomène nouveau, mais pourquoi pas ? » La présence d'ouvrages édités par leurs propres auteurs ne semble pas choquante à l'académicien, mais « ils ont un peu ouvert la boîte de Pandore en faisant cela, ils vont recevoir une avalanche de textes à compte d'auteur, des milliers de livres dont ils ne sauront pas quoi faire, car il y a là le tout-venant et ils ne trieront pas ».

De son côté aussi, la curiosité a pris le pas sur la méfiance : « J'ai envie de voir. Je pense qu'ils ont pris un risque, mais, si c'est vraiment un grand livre, alors là, bravo. »

Le jury du Prix Goncourt, en ouverture du Livre sur la Place

Le choix du jury du Renaudot suscite plutôt l'adhésion et la curiosité chez les confrères, donc, et le même discours est de mise du côté d'Antoine Gallimard, PDG de la maison et du groupe Madrigall. « Je pense que c'est très bien, il n'y a pas de zone réservée. Dans l'autoédition, il y a des livres intéressants : la preuve, c'est que les auteurs cherchent ensuite un éditeur traditionnel », souligne l'éditeur.





« Au contraire, plus le champ est libre, mieux on se porte, nous ne sommes pas dans des champs clôturés », précise Gallimard. « C'est pareil pour les prix littéraires, d'ailleurs : aujourd'hui, il y a les jurys professionnels, mais aussi les réseaux sociaux, les prix des lecteurs... C'est une tendance nouvelle. »

Marco Koskas, auteur de Bande de Français, a déjà publié plusieurs ouvrages chez des éditeurs avant de se lancer dans l'autoédition avec ce titre. Il nous a révélé dans un entretien qu'il avait fait ce choix face à « l'israélophobie délirante » des éditeurs traditionnels.