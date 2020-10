Auvergne-Rhône-Alpes : les lycéens et apprentis préparent leur prix littéraire

Organisé par la Région Auvergne–Rhône-Alpes avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne–Rhône-Alpes et le concours d'Auvergne–Rhône-Alpes Livre et Lecture, le Prix littéraire des lycéens et apprentis propose aux jeunes de goûter au plaisir de la lecture, de découvrir la vitalité de la littérature et de la bande dessinée contemporaines francophones et d’exercer leur sens critique. Les sélections, catégorie roman et bande dessinée, ont été dévoilées.





La sélection, catégorie roman :Cent millions d'années et un jour, Jean-Baptiste Andrea - Éditions L’IconoclasteCeux que je suis, Olivier Dorchamps - Éditions finitudeLa Dernière fois que j'ai vu Adèle, Astrid Eliard - Éditions Mercure de FranceHarpo, Fabio Viscogliosi - Éditions Actes SudLa sélection, catégorie bande dessinée :Ama, Cécile Becq et Franck Manguin - Éditions SarbacaneL'Affaire Zola, Christophe Girard et Jean-Charles Chapuzet - Éditions GlénatMécanique Céleste, Merwan - Éditions DargaudLe Fils de L’Ursari, Xavier-Laurent Petit, Cyrille Pomès et Isabelle Merlet - Éditions l’école des loisirsCe prix permet cette année aux élèves de 32 lycées et CFA de lire les ouvrages de la sélection, de recevoir deux auteurs durant l’année scolaire et de voter pour un roman et une bande dessinée parmi les huit livres de la sélection.L'année dernière, Dalie Farah avait reçu la récompense pour Impasse Verlaine (Grasset) et Claire Fauvel pour la bande dessinée Phoolan Devi, reine des bandits (Casterman).