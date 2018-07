Avec 700 000 participants, “Partir en livre est une nécessité”

Dernière manifestation nationale autour de la lecture, Partir en livre annonce avoir réuni près de 700.000 personnes à travers 6700 animations. Cette quatrième édition s’achève après 11 jours d’événements pour les jeunes, autour de la lecture.





Lancement de Partir en livre le 11 juillet à La Courneuve © Gilles Vidal/CNL





« Cette quatrième édition renforce notre volonté de créer un pays de lecteurs, Partir en livre est une nécessité et rencontre un véritable engouement populaire », indique Vincent Monadé, président du Centre national du livre, qui organise l’événement.

Dans son communiqué bilan, on apprend que 8250 chèques lire ont été distribués au cours de ces journées, ainsi que 8190 livres.

« Cette déclinaison sous diverses initiatives originales et variées a été rendue possible grâce à une très large mobilisation des 1289 acteurs locaux et organisateurs (librairies, bibliothèques, maisons d’éditions, collectivités territoriales, associations et bénévoles, mouvements d’éducation populaire, centres et accueils de loisirs, booktubers...) et l’engagement des 50 partenaires nationaux (médias, entreprises et groupes privés, professionnels du livre, associations, fondations, et institutionnels), qui ont contribué à renouveler cette belle réussite », indique le CNL.

La 5e édition se déroulera au cœur de l’été 2019, avec un plus grand déploiement du Livrodrome, un concept expérimenté cette année. « Le Livrodrome était un pari, nous pouvons dire que celui-ci a été remporté avec succès. Les adolescents étaient au rendez-vous. Nous souhaitons pouvoir étendre ce concept du Livrodrome l’année prochaine à plus de régions », souligne le président du CNL.