Avec Comédie humaine, Xavier Giannoli veut adapter les Illusions perdues

Benjamin Voisin dans Je sais tomber, en 2018

Le tournage du grand projet de Xavier Giannoli a commencé cet été, et se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le roman Les Illusions perdues d'Honoré de Balzac constituera la substance du scénario de ce long-métrage, intitulé Comédie humaine, en référence au titre donné par Balzac lui-même aux quelque 90 œuvres qui forment son grand ouvrage.Aux côtés de Benjamin Voisin, qui incarnera Lucien de Rubempré, une distribution impressionnante, avec Gérard Depardieu, Vincent Lacoste, Jeanne Balibar, Cécile de France, Xavier Dolan, André Marcon, Louis-Do de Lencquesaing ou encore Jean-François Stévenin.Le budget du film sera à la hauteur d'une production en costumes, à hauteur de 18,7 millions € et le soutien de Curiosa Films et Gaumont.« Grand connaisseur de Balzac et de La Comédie humaine, il a toujours voulu adapter cet épisode : Rubempré, jeune poète rêvant de devenir écrivain, quitte Angoulême pour les lumières de Paris », a expliqué Olivier Delbosc, un des producteurs du film, au Film français . En effet, le réalisateur faisait état, depuis plusieurs années, de son désir de porter le parcours et les déboires de Lucien de Rubempré au cinéma.Adapter le roman de Balzac en un seul film ne sera pas évident et, si Les Illusions perdues a pu inspirer des scénarii, une adaptation au cinéma reste inédite à ce jour. L'œuvre avait été portée à l'écran pour la télévision par Maurice Cazeneuve en 1966, avec une mini-série en 4 épisodes.via Allociné