Avec un milliard au box-office, Joker peut bien s'offrir une suite

Joaquin Phoenix dans Joker (2019)

Succès quelque peu inattendu, en tout cas bien moins espéré que les blockbusters super-héroïques habituels, Joker a su tirer son épingle du jeu, sans faire les choses à moitié. Entre le Lion d'or à la Mostra de Venise et un milliard de recettes au box-office, le film a remporté la mise sur tous les plans, jusqu'à devenir le film « de super-héros » le plus rentable de l'histoire... sans montrer de super-héros à l'écran.Todd Phillips tenait beaucoup à son film proposant une vision inhabituelle du Joker, et a relevé son pari. Le réalisateur, qui souhaitait au départ que le long-métrage ne s'intègre ni dans une trilogie ni dans un univers cinématographique, semble être revenu sur sa décision, convaincu par Warner Bros.Les studios à l'origine du film ne peuvent en effet laisser passer l'occasion de réitérer le succès du premier film : selon The Hollywood Reporter , Toby Emmerich, à la tête de Warner Bros. Pictures, aurait suggéré l'idée à Phillips, laissant même entendre que plusieurs films sur les origines des personnages du catalogue DC pourraient voir le jour.Pour le moment, aucun commentaire sur la perspective d'une suite, bien sûr, mais l'hypothèse semble solide. Reste à déterminer quels autres personnages pourraient bénéficier d'un film sur leurs origines...