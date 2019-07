Avengers: Endgame devenu film le plus rentable de tous les temps, devant Avatar

Avec 2 790 milliards pour l’épopée de Thor, Iron Man et leurs copains, l’équipe des Avengers est passée devant Avatar, sorti en 2009, et qui avait généré 2 789 milliards $ au box-office américain.Ce sont « des sommets historiques » vers lesquels les fans ont hissé le film, a assuré Alan Horn, grand patron de Disney. Depuis 2009, date de rachat par la souris aux grandes oreilles de Marvel Studios, l’entreprise ne cesse de rafler la mise.Avec le rachat finalisé de la Fox, qui détenait les droits d’Avatar, ce sont désormais 7 des 10 films les plus rentables de tous les temps que possède Disney.Avec, parmi eux, quatre films concernant les Avengers.James Cameron, lui, compte deux films dans ce fameux classement : Avatar, en 2009, donc, et un certain Titanic en 1997. Vogue la galère pour la concurrence…