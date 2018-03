Avignon accueille une exposition consacrée à René Char, du 23 mars au 10 juin

Le musée Angladon et la bibliothèque Ceccano d'Avignon accueilleront à partir du 23 mars prochain une exposition qui se déclinera dans les deux établissements. Cet événement qui met en avant l'œuvre du poète a été réalisé en partenariat avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, à partir des manuscrits et livres de son fonds René Char et de prêts consentis par Marie-Claude Char.





L'homme qui marche dans un rayon de soleil, le titre de cette double exposition consacrée à René Char, est emprunté à un texte du poète, L'Homme qui marchait dans un rayon de soleil, publié aux Temps modernes en 1949. « De l'obscur des abysses à la lumière des sources vives de l'être, en un mouvement toujours renouvelé », comme l'indique le communiqué de l'exposition, cette dernière mettra en valeur toute la poésie de René Char.



L'oeuvre de René Char, qui cumule poésie du texte, de l'image et des couleurs, permettra à l'exposition de proposer des manuscrits, des brouillons, des enluminures ou des calligraphies signées par René Char. La bibliothèque Ceccano exposera aussi des galets peints par l'artiste, permettant de découvrir ses expérimentations sur un autre format.



Lectures, rencontres et projections complèteront l'exposition en approfondissant le programme. Le commissariat de l'exposition a été assuré par Isabelle Diu et Christophe Langlois (BLJD), Lauren Laz (Musée Angladon), Isabelle Dimondo, Nadine Foissac et Karine Klein (Bibliothèque Ceccano).



René Char - L'homme qui marche dans un rayon de soleil

Du 23 mars au 10 juin 2018

Musée Angladon et bibliothèque Ceccano

Avignon

De 1,5 à 8 € et gratuit à la bibliothèque