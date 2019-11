Ayroles et Guarnido lauréats du Prix Landerneau BD 2019

Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures picaresques dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle d'or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado !

Comme chaque année depuis 2012, le Prix Landerneau BD distingue un album francophone paru depuis le début de l’année, « dont le sujet, le style et le dessin sont à même de rassembler un large public autour d’un univers singulier ».Le résumé de l'éditeur pour Les Indes fourbes :Les lauréats ont reçu une dotation de 6000 € et l'album bénéficiera dans les prochains jours d'une campagne de publicité dans la presse et dans l'ensemble du réseau des Espaces Culturels E.Leclerc. 10 albums s'étaient hissés dans la liste des finalistes du Prix Landerneau BD 2019 L'album Les Indes Fourbes succède à L'Âge d'or de Roxanne Moreil et Cyril Pedrosa (Aire Libre), récompensé en 2018 par le Prix Landerneau BD.