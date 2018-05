BAAD, Meilleur Polar des lecteurs de Points 2017

Cédric Bannel remporte le prix du Meilleur Polar des lecteurs de Points 2017 pour son roman BAAD aux éditions Points. Décerné par un jury composé de 40 lecteurs et 20 libraires, le prix récompense chaque année l’auteur du meilleur ouvrage de la littérature policière publié dans l'année au sein de la maison.





Cédric Bannel est le premier auteur français à recevoir le Grand Prix du Meilleur Polar des lecteurs de Points depuis 7 ans. Second tome d’une série, Baad suit le chef de la police criminelle de Kaboul, Oussama Kandar. Plus qu’un thriller, la série est une porte ouverte pour découvrir la réalité de l’Afghanistan d’aujourd’hui.



Le premier tome de la saga, L’Homme de Kaboul, avait déjà été finaliste du Prix Maison de la Presse à sa sortie en 2011. Cédric Bannel prend la suite de Sara Gran et de son roman La Ville des Morts.



Le résumé éditeur de BAAD :



Oussama Kandar, l’incorruptible-chef de la brigade criminelle de Kaboul, examine le cadavre d’une fillette de 10 ans retrouvée dans une tenue d’apparat. C’est la troisième victime d’une série macabre. Trois corps ont été retrouvés à dix jours d’intervalle. Oussama sait que le temps presse. Mais en Afghanistan rien n'est simple : la police judiciaire a peu de moyens, la médecine légale est balbutiante, le pouvoir et la justice sont largement corrompus et la population soumise aux traditions tribales et aux préceptes religieux.

Au même moment, à Paris, Nicole Laguna, ex-agent de la DGSE, est kidnappée. Elle dispose de dix jours pour démasquer un trafiquant d’héroïne, et sauver sa famille prise en otage… La piste de la drogue la mettra sur le chemin d’Oussama.