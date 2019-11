Balzac, à table avec Rabelais, Ronsard et de Vinci

« Cacophonie dînatoire, c’est un bain de culture et de langue, d’histoire et d’histoires avec pour soucis : la médiation culturelle, son appropriation par les plus éloignés, le partage et les débats qui sont source individuelle de création. »Ainsi, Sara et Jacques Jouet ont échangé avec des enfants, des adolescents et des adultes à travers des ateliers plastiques, littéraires et typographiques.Pour cette cacophonie littéraire, sont ainsi réunis « Rabelais, Ronsard, Léonard de Vinci, à la table bien garnie de Monsieur de Balzac, autour d’un repas, propice au débat avec des auteurs que Balzac a évoqués dans son œuvre et qu’il a pu apprécier fortement ».Au terme de la résidence dont les deux auteurs ont profité, ils font alors entrer les participants dans une intimité peuplée de l’univers de ces grands auteurs. « Il s’agit de donner à Balzac, Rabelais, Ronsard, une vie vue d’aujourd’hui, une contemporanéité, de faire vibrer leurs idées, leurs œuvres, leurs préoccupations et de célébrer la Renaissance comme Honoré de Balzac l’a intégrée dans son œuvre », indique Livre Passerelle.Exposition du 8 novembre au 7 décembreVernissage le 12 novembreBibliothèque Centrale — Entrée libre (Tours)