Bande dessinée : Amiens s'offre un mois entier d'expositions

Pour la toute première fois, les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens jouent les prolongations jusqu’à la fin du mois de juin, pour le meilleur, et le meilleur. Si une 23e édition est rarement l’occasion d’une célébration exceptionnelle, cette année, ce fut bien le cas pour les nouveaux Rendez-Vous de la Bande Dessinée.





Zep, aux côtés de Titeuf (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le festival a en effet changé de site et investi la Halle Freyssinet, une immense friche ferroviaire et industrielle, véritable cathédrale de béton. Désormais, toute l’offre du festival est réunie en un seul lieu, sur un seul niveau.



« Pour aménager un espace nu de 5000 m², nous avons souhaité, avec le soutien du cabinet Lucie Lom, une scénographie globale en dialogue avec le bâtiment qui permet de créer des espaces adaptés à chaque exposition, à chaque animation », explique l’équipe.

Vous n’étiez pas présents les 2 et 3 juin ? Vous avez envie de (re) voir les expositions ? Pas de problème.

Cette année, pour la première fois, les expositions du temps fort du festival restent visibles dans la durée. Retrouvez la plupart des expositions du temps fort, et notamment l’expo Bjorn le morphir, La Fleur dans l’atelier de Mondrian, Les mondes merveilleux de Zep, Les vaisseaux spatiaux dans la BD franco-belge, Zidrou & co, l’Expo Pirate de Lili Crochette, les quatre expositions des projets éducatifs et bien d’autres surprises encore.

Une librairie, de la restauration, des animations et des week-ends thématiques sont au programme... À découvrir !

Ouverture de la Halle :

samedi 9, dimanche 10

mecredi 23, samedi 16, dimanche 17

mercredi 20, samedi 23, dimanche 24

mercredi 27, samedi 30