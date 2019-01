Bart van Es lauréat du Costa Book of the Year 2018

Congratulations to our wonderful winner! pic.twitter.com/Sr0hZ3M4in — Costa Book Awards (@CostaBookAwards) January 29, 2019



Le livre de Bart van Es raconte son enquête pour retrouver Lien de Jong, aujourd'hui âgée de 85 ans, reconstituer le fil des leurs histoires familiales respectives, mais aussi dresser un état des lieux de la collaboration néerlandaise avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le jury n'a pas caché son enthousiasme vis-à-vis du livre : « Il s'agit sans doute de la pépite cachée de l'année. Sensationnel et saisissant, ce livre éclaire d'une manière inédite quelques-uns des problèmes les plus cruciaux de notre temps, nous avions là notre gagnant unanime », ont indiqué ses membres dans un communiqué.C'est en 2014 que Bart van Es a commencé à remonter le passé de sa famille, pour explorer plus précisément l'engagement de ses grands-parents, qu'il savait résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, aux Pays-Bas. Ces derniers avaient hébergé une jeune fille juive, Lien, qui avait ensuite vécu avec eux avant que des événements ne les séparent, dans les années 1950.Au cours de la cérémonie, l'auteur a pu chaleureusement remercier Lien de Jong, présente dans la salle...