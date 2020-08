Batman : Un long Halloween et la Société de Justice en films d'animation

La cité de Gotham, le vigilant Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent et le Lieutenant James Gordons, le Chevalier Noir engage une course contre ce calendrier morbide qui égrène chaque mois une victime supplémentaire. Une quête dont la conclusion pourrait bien sonner la chute du plus grand espoir de Gotham, et la naissance de l'un de ses pires monstres de foire...

Photographie : extrait de Un long Halloween, de Jeph Loeb et Tim Sale

L'événement DC FanDome, organisé ces 22 et 23 août, a vu son lot d'annonces, dominé par de nouveaux détails concernant les longs-métrages The Batman et Wonder Woman 1984. Mais l'animation n'est pas en reste : une rumeur remontant à 2019 a été confirmée avec l'annonce d'un film adapté du comic Un long Halloween, signé par Jeph Loeb et Tim Sale.Un film en deux parties sera réalisé pour couvrir l'ensemble de l'histoire, originellement publiée en 13 épisodes.Le résumé de l'éditeur pour Un long Halloween :Autre film attendu par les fans, Justice Society : World War II. Celui-ci devrait mettre en scène la Société de Justice d'Amérique, une équipe de super-héros créée dans les années 1940, sorte d'ancêtre de la Justice League... Imaginé par l'éditeur Sheldon Mayer et le scénariste Gardner Fox, le groupe était apparu pour la première fois dans All-Star Comics #3.Cette Société de super-héros réunissait à l'origine Hawkman, Docteur Fate, une version de Green Lantern, Flash ou encore le Spectre, mais l'équipe du film d'animation pourrait être un peu différente. La série Stargirl (diffusée depuis mai 2020) et le film Black Adam (prévu pour 2021) évoqueront eux aussi la Société de Justice d'Amérique, ce qui pourrait occasionner quelques liens.Les trois films évoqués devraient sortir en 2021, et s'ajoutent ainsi au programme de l'année en matière d'animation, qui propose notamment Batman : Soul of the Dragon via SuperHeroHype