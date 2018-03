BBC Studios annonce une série inspirée du Disque-monde de Terry Pratchett

Le site Deadline annonce qu'il s’agirait d’une série en six épisodes d’une heure, inspirée de la saga-fleuve de 41 romans plus épiques les uns que les autres. Le titre annoncé laisse à penser que le scénario suivra l’arc narratif formé par le cycle du Guet d’Ankh-Morpork (The City Watch dans la langue de Shakespeare).

Les épisodes mettraient en scène les figures phares de ce qui s’approcherait du service de police de la plus grande et plus fameuse ville du Disque-monde. L’arc du Guet suit la constitution des forces du guet municipal d’Ankh-Morpork, d’un misérable trio dirigé par un alcoolique jusqu'à devenir une force de police ultra équipée comprenant loup-garou, trolls et zombies. On pourrait imaginer une série d’enquêtes criminelles, comme un remake des Experts à la sauce Pratchett !

Le scénariste Simon Allen, ayant participé à la série The Musketeers et annoncé pour le reboot à venir de Das Boot, s’occupera donc de mettre en scène leurs aventures et enquêtes. Pour le moment, aucun service de diffusion ne s’est emparé du titre, mais la BBC Two aimerait en faire une importante coproduction internationale.

Par ailleurs, le service travaille déjà avec Narrativia, la société de production indépendante fondée par Sir Prachett en 2012. Maintenant dirigée par sa fille, Rhianna Pratchett, et son ancien directeur commercial, Ron Wilkins, la compagnie détient tous les droits exclusifs d’exploitation des travaux de l'auteur.

Cette adaptation s'ajoute à celle de Good Omens pour Amazon Prime et BBC Two, mettant en scène Michael Sheen dans le rôle de l'ange Aziraphale et David Tennant pour le démon Crowley, tous deux nés de la plume collaborative de Terry Pratchett et Neil Gaiman. La diffusion de cette dernière est annoncée pour 2019.