BD en scène, le 9e Art à la Philharmonie de Paris

Ovni architectural et culturel, au mois de juin, la Philharmonie de Paris ouvre ses portes au 9e art. Du 15 au 17 juin, le weekend BD en scène fait la part belle à l’œuvre d’Art Spiegelman et Bastien Vivès pour les découvrir comme vous ne les avez jamais entendus. Concert avec image, spectacle, atelier et contes au musée, ce sera l’occasion d'interpréter la bande dessinée sous un nouveau jour.





(Jean-Pierre Dalbéra, CC, BY 2.0)

(Jean-Pierre Dalbéra, CC, BY 2.0)



Les weekends thématiques de la Philharmonie invitent le grand public de tout âge à découvrir de nouveaux formats de concert pour appréhender la musique autrement. Et après le weekend jeux vidéos symphoniques, c’est au tour de la bande dessinée d’investir les lieux.



Avec Maus, Art Spiegelman révolutionnait la bande dessinée et remportait le prix Pulitzer en 1992. Il y transpose le récit autobiographique de son père en faisant des hommes, des animaux. Chat et souris s'affrontent dans cette version animalière de l’Holocauste. Avec le jazzman Phillip Johnson et son sextet, il créer Wordless !, une véritable performance multimédia autour de son œuvre.



Dans ce spectacle en anglais surtitré, l’auteur retrace avec humour et autodérision le processus de création de ce roman graphique, mais aussi son histoire personnelle à travers ses maîtres à dessiner : le Belge Frans Masereel, l’Allemand Otto Nückel, mais aussi le Britannique H. M. Bateman ou bien encore les Américains Lynd Ward, Si Lewen et Milt Gross.



Bastien Vivès, dont l’album Une sœur parue chez Casterman faisait partie de la sélection officielle du Festival d’Angoulême 2018, fait partie des auteurs les plus prolifiques de la bande dessinée contemporaine. Et c’est son ami Mathieu Peudupin, plus connu sous le pseudonyme de Lescop, qui mettra ses dessins en musique.



Ils créent ensemble un concert avec image comme un dialogue entre pop musique et illustrations.









Avec le concert symphonique Autour de Tintin, orchestre Pasdeloup propose de retracer les aventures du reporter à la houppette et de parcourir le globe en musique et en image. Extrait de pièces symphoniques, musiques de film et morceaux traditionnels, seront là pour donner une nouvelle dimension aux albums, fort à parier que l’on entendra l’air des bijoux de la Castafiore.