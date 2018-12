BD et photographie : regards croisés à la galerie Octopus

En cette fin d’année, Galerie Octopus a lancé une nouvelle formule originale : le concept d' « exposition croisée ». A l'honneur en ce moment, la BD et la photographie avec l’exposition-vente Une nuit à Rome - Dévoreur de Jim et du photographe Hubert Touzot. Si vous avez manqué le vernissage, l'exposition a cours jusqu'au 22 décembre prochain.



< > Hubert Touzot - La pourpre Hubert Touzot - Absolution Hubert Touzot - La peau (triptyque) Jim - Avant la tempête Jim - Une nuit à Rome (planche originale) Jim - Ubique Marie

Thierry Terrasson, alias Jim ou encore Tehy, est un auteur et dessinateur de BD prolifique avec plus d’une centaine d’albums à son actif. Son oeuvre en 3 livres : Une nuit à Rome, qu'il a décidé d'exposer à la galerie Octopus, a déjà su charmer son public. En regardant ses esquisses, on peut voir un grand intérêt pour les affres de l’amour, du désir, du corps et du cœur, exprimés élégamment avec ses traits.Hubert Touzot est un artiste qui se dédie aujourd’hui avant tout à la photographie. Hubert, une fois équipé de son appareil photo, devient le Dévoreur et engloutit les images à la manière d'un ogre. Ses couleurs tranchantes, ses lignes puissantes, ses superpositions d’images, tout est fait pour que le spectateur soit rassasié. Il présente pour la première fois son travail entre les murs de la galerie en vis-à-vis des planches de Jim, mettant en avant leurs liens intimes et artistiques.Octopus est une galerie créée pour faciliter l’émergence de nouveaux artistes dans le domaine de la bande dessinée, de l’illustration et désormais dans le domaine de la photographie. Elle représente environ 40 artistes dont les styles divers s’adressent à un public très varié ; elle donne aussi une visibilité et accompagne de jeunes créateurs dans leur parcours.Si vous souhaitez vous rendre à l'exposition, rendez-vous au 80 Rue des Gravilliers, 75003 Paris avant le 22 décembre. Retrouvez les horaires d'ouverture ici