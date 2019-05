BD et roman, les deux lauréats 2019 du Prix littéraire de la Région Sud

Yvan traîne sa lourdeur et son adolescence mal dégrossie dans un petit bourg sans saveur du nord de la France. Il est gros parce que sa mère collectionne des boîtes de camembert, qu’elle sculpte des animaux dans du beurre et qu’il faut bien écouler le surplus. Il est laid aussi.

Méprisé au lycée comme au-dehors, il n’a pas d’amis et subit des humiliations continuelles. Alors forcément, lorsque le corps du petit voisin est découvert dans un terrain vague, Yvan le simplet est aussitôt désigné comme le coupable idéal. Les apparences jouent contre lui depuis le début.

Sous l’emprise de sa mère qui pour le protéger aggrave son cas, l’ado craintif, irritant, se retrouve seul aux prises d’un processus judiciaire cruel et paresseux où tout concourt à l’enfoncer. Dans un climat trouble de bout en bout, Yvan encaisse. Antihéros parfait, il révèle sa propre histoire sur fond de revanche sociale et apparaît au fil des pages.

En dehors de son boulot alimentaire dans une supérette, Lubin est un acrobate autant magnétique que talentueux. En arrivant au travail un matin, on lui reproche d’avoir été absent la veille sans prévenir. Que s’est-il passé ce lundi ?! Il s’est pourtant couché dimanche soir, a mis son réveil normalement... il n’a aucun souvenir.

Peu après il zappe une seconde journée, puis une troisième… Les « trous » deviennent fréquents, de plus en plus réguliers, de plus en plus longs. Il rate les entraînements, les représentations, il perd son travail, la confiance de sa troupe de copains.

Il rate aussi les rendez-vous avec Gabrielle. Lubin comprend progressivement que ce temps n’est pas perdu pour tout le monde et qu’un autre, qui lui ressemble à s’y méprendre, mais d’une personnalité bien différente, occupe son corps, son appartement, sa vie. Une vie qui lui échappe au profit de cet autre, dans une accélération vertigineuse.

Dans le cadre du Prix littéraire 2019 de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, près de 1 000 lycéens et apprentis ont élu :Frédéric Viguier, Aveu de faiblesses (Albin Michel) Ces jours qui disparaissent Timothée Le Boucher, (Glénat)Le prix permet aux jeunes jurés de rencontrer des auteurs et de se familiariser avec les acteurs et les lieux du livre. Il les encourage également à développer leur créativité grâce au concours d’écriture et aux ateliers artistiques.