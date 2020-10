BD : Les Cités obscures s'exposent à Paris

BD : redécouvrir la patrimoine de

la bande dessinée française

Consacré Prix du Meilleur Album à Angoulême en 1985, La Fièvre d’Urbicande, second volet de la saga au long cours de François Schuiten et Benoit Peeters paraît pour la première fois en couleurs le 28 octobre prochain aux éditions Casterman.A cette occasion, la Galerie Huberty & Breyne de Paris consacre aux deux auteurs une exposition inédite. Dans une scénographie conçue par François Schuiten, l’exposition rassemble une sélection de dessins originaux de 1985 dont la couverture noir et blanc de l’album, accompagné des projets de couverture d’époque, des esquisses et des dessins préparatoires.L’exposition dévoilera de plus en avant-première la couverture originale du nouvel album ainsi que des extraits en couleurs au pastel sérigraphiés via un procédé rare et complexe. Seront également proposés des originaux à l’encre de Chine, réalisés récemment par François Schuiten, qui rendent hommage à l’architecte Frank Lloyd Wright.Exposition La Fièvre d'Urbicande – du 23 octobre au 14 novembreGalerie Huberty & Breyne – 36, avenue Matignon 75008 Paris