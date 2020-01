BD, poésie, roman, essai : sélection du Prix libraires du Québec 2020

Librairie de Montréal - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



À compter de ce 31 janvier, la liste des finalistes sera proposée à l’ensemble des libraires du Québec, qui participeront au vote, avec un lauréat par catégorie. Ils seront donc six salués lors du 3e Gala du Prix des libraires du Québec qui aura lieu le 7 mai.C’est à cette occasion que sera également remis le Prix d’excellence de l’ALQ à un libraire pour souligner son travail exceptionnel. Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques est de retour comme ambassadeur et animateur de cet événement culturel majeur du milieu littéraire québécois.La sélection est la suivante : Bootblack, 1/2 , Mikaël (Dargaud)Contacts, Mélanie Leclerc (Mécanique Générale)La grosse laide, Marie-Noëlle Hébert (XYZ) In waves , Aj Dungo (Casterman) Le dernier Atlas T.1 , Fabien Vehlmann, Gwen De Bonneval, Hervé Tanquerelle et Frédéric Blanchard (Dupuis)Speak, Emily Carroll (Rue de Sèvres)Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes, Zebedee Nungak (Boréal)Les brutes et la punaise, Dominique Payette (Lux)Les nations savent-elles encore rêver ?, Gérard Bouchard (Boréal)Ne sommes-nous pas Québécoises ?, Rosa Pires (Remue-Ménage)Ciguë, Annie Lafleur (Le Quartanier)Chansons transparentes, Jonas Fortier (Oie de Cravan)Golgotha, Benoit Jutras (Les Herbes Rouges)Le tendon et l'os, Anne-Marie Desmeules (l'Hexagone)Blanc Résine, Audrée Wilhelmy (Leméac)L'apparition du chevreuil, Élise Turcotte (Alto)La trajectoire des confettis, Marie-Ève Thuot (Les Herbes rouges)Le mammouth, Pierre Samson (Héliotrope)Les offrandes, Louis Carmain (VLB éditeur)L'arbre monde, Richard Powers (Cherche midi)L'empreinte, Alexandria Marzano-Lesnevich (Sonatine) Le Ghetto Intérieur , Santiago H. Amigorena (P.O.L)Les enténébrés, Sarah Chiche (Seuil)Les livres de Jakób, Olga Tokarczuk (Noir sur Blanc)