BD : une exposition dédiée au virtuose Stéphane Levallois

Illustration - Leonard2Vinci

« L’idée était de tout faire à partir de Léonard, explique Stéphane Levallois. J’ai vécu Léonard, j’ai mangé comme Léonard et j’ai essayé de m’immerger dans son monde et aussi dans son temps, parce que c’était un temps plus lent que le nôtre. Il m’aura fallu deux ans de travail pour dessiner comme lui, imiter les traits du maître et plonger dans son univers. »

En parallèle à la rétrospective du Louvre sur Léonard de Vinci, une exposition quant à elle entièrement consacrée à Stéphane Levallois se tiendra à la galerie parisienne Huberty & Breyne Gallery à partir du 14 décembre jusqu’au 1er janvier. Des dessins inédits, réalisés spécifiquement pour l’exposition, seront également présentés.Cette exposition sera l’occasion de découvrir plus avant l’univers qui caractérise le travail de Stephane Levallois. La galerie réunira une sélection de planches originales réalisées par l’artiste lors de sa conception de Leonard2Vinci, ainsi que pour Disparues d’Orsay. Ce dernier album est paru en 2017 aux éditions Futuropolis/Musée d'Orsay, et a été créé pour célébrer les 30 ans du musée d’Orsay.Stéphane Levallois est né en 1970 à Paris. Après des études à l’École supérieure d’arts graphiques Penninghen, il s’adonne à la bande dessinée. Parallèlement, il use également de sa maîtrise du dessin pour la publicité, l’édition, le cinéma ou encore le jeu vidéo.Son travail, surprenant par sa minutie, plonge son lecteur dans des univers chaque fois singuliers, qui s’imprègnent au plus près des sujets traités. Pour la réalisation de Leonard2Vinci, notamment, Stéphane Levallois s'implique entièrement, jusqu’à pratiquer l’exercice de l’immersion :En ouverture de l’exposition, une soirée de vernissage en présence de l’artiste se tiendra le vendredi 13 décembre à partir de 18h30.Stéphane Levallois - MuséesDu 14 décembre 2019 au 11 janvier 202091 Rue Saint-Honoré75001 Paris