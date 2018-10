Béatrice de Jurquet reçoit le Prix Mallarmé 2018

Les membres de l’Académie Mallarmé se sont réunis le 5 octobre afin de désigner le lauréat du Prix Mallarmé 2018 : Béatrice de Jurquet a reçu la récompense pour son recueil Si quelqu’un écoute, paru aux éditions La rumeur libre. Le Prix est doté par la ville de Brive, qui offre également au lauréat une résidence poétique d’un mois.









À l’issue des votes, le Prix Mallarmé 2018 est attribué à Béatrice de Jurquet pour le recueil Si quelqu’un écoute paru aux éditions La rumeur libre. La remise officielle du Prix Mallarmé 2018 aura lieu le 11 novembre, dans le cadre du Salon du livre de Brive, avec le soutien de la ville de Brive.

Le résumé de l'éditeur pour Si quelqu'un écoute :

J'ai toujours aimé, depuis ma première lecture, le son de ce qu'écrit Béatrice de Jurquet. En musique, ce timbre relève du tremblement liquide de la flûte et parfois de la gravité pleine du violoncelle. Il y a dans sa poésie quelque chose d'irrémédiablement perdu, que les mots cherchent à faire revivre, avant que cette saisie fragile ne s'efface à nouveau. Une nostalgie hors d'atteinte, un présent difficile à saisir, une dérobade du monde. Comment peut-on vivre avec cette déchirure, très tôt survenue et suivie d'autres ? « Rarement toutes les portes s'ouvrent/L'élan se fait rare ». « La douleur se serait-elle emparée de la musique ? » Venant lui faire de l'ombre ? Gérard Chaliand.

Les académiciens ont délibéré à partir de la sélection finale du prix établie le 8 juin dernier.

Sélection finale :

Jacques Ancet, Voir venir laisser dire, La rumeur libre, 2018

Gérard Bocholier, Tisons, Éditions de la Coopérative, 2018

Alain Breton, Infimes prodiges, Les Hommes sans Épaules, 2018

Jean-Pierre Chambon, L’écorce terrestre, Le Castor Astral, 2018

Judith Chavanne, À l’équilibre, Le Bois d’Orion, 2018

William Cliff, Matières fermées, La Table ronde, 2018

Emmanuel Godo, Je n’ai jamais voyagé, Gallimard, 2018

Béatrice de Jurquet, Si quelqu’un écoute, La rumeur libre, 2018

Jean Le Boël, et leurs bras frêles tordant le destin, Éditions Henry, 2017

Jean-François Mathé, Prendre et perdre, Rougerie, 2018

Christian Poirier, Étroitesse du ténébreux, Le Taillis Pré, 2018

Frédéric Tison, Aphélie suivi de Noctifer, Librairie Galerie Racine, 2018

Le Prix Mallarmé, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses distinctions poétiques, récompense un poète d’expression française pour un recueil de poèmes ou pour l’ensemble de son œuvre. Présidé par Sylvestre Clancier, le jury est constitué de l’ensemble des membres de l’Académie (trente membres). Le Prix est généreusement doté par la ville de Brive, qui offre également au lauréat une résidence poétique d’un mois.