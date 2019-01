Béatrice Tillier : “Ici commence la légende”

© Béatrice Tillier - éditions Dargaud



Jeudi 17 janvier à partir de 14 h 30, Béatrice dédicacera ses albums dans l’atelier. La séance de dédicaces sera suivie à 18 h 30 du vernissage de l’exposition « Ici commence la Légende... ». Trente originaux, ainsi que des lithographies et les albums de l’auteur, seront présentés et proposés à la vente. L’occasion de repartir avec un joli souvenir de cette rencontre.Résumé du 1er tome du troisième cycle de La Complainte des Landes perdues aux éditions Dargaud : Jean Dufaux poursuit La Complainte des Landes perdues, sa grande saga, avec la dessinatrice Béatrice Tillier. Dans ce troisième cycle, très justement intitulé « Sorcières », la forêt cache une demeure fantomatique, une forteresse émerge du bord de la mer, et le décor est planté pour assister à une terrible course au trône. Tandis que, dans l’ombre, s’affrontent les sorcières, à coups d’amulette maléfique, de magie noire ou blanche...Née à Lyon en 1972, nourrie de lecture B.D., Béatrice Tillier suit tout d’abord des études littéraires avant de compléter sa formation artistique dans une école d’arts graphiques. Elle entre dans le monde de la bande dessinée au milieu des années 90 avec le triptyque « Fée et tendres automates » aux éditions Vents d’Ouest.Elle travaillera ensuite avec Philippe Bonifay sur le one-shot Mon voisin, le Père Noël, aux éditions Casterman, puis avec Jean Dufaux sur la trilogie Le Bois des Vierges aux Éditions Delcourt. C’est en 2015 que sort son premier album de La complainte des Landes perdues, premier tome du troisième et dernier cycle de cette série mythique, toujours avec Jean Dufaux au scénario.Dessinatrice et coloriste de talent, Béatrice Tillier soigne les détails. Dans tous ses albums, elle instaure une atmosphère qui sert le scénario avec des décors, ambiances, et personnages qui ravissent nos pupilles ! Son univers féérique n’a pas fini de faire rêver les lecteurs !