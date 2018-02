Beaux Livres en librairie, l'art d'embellir une vitrine

Dans le cadre de la première édition du prix « J’aime le Livre d’art », un jury composé d’artistes et de spécialistes a récompensé ex aequo deux librairies : la librairie Masséna à Nice et la librairie La Petite Lumière dans le 14e arrondissement à Paris. Ces dernières sont saluées pour la mise en scène de leur vitrine, à travers l'opération J'aime le livre d'art.

Du 16 novembre au 15 décembre 2017 a eu lieu l’opération ‘‘J’aime le Livre d’Art’’ pour mettre le Livre d’Art et le Beau Livre à l’honneur. La première édition du prix fut à l’initiative des éditeurs du groupe Art et Beaux Livres du Syndicat National de l'Édition (SNE), avec le soutien du Centre national du Livre (CNL), les libraires et les auteurs.



Ce sont plus de 30 libraires et 30 éditeurs qui ont participé cette année à l’événement. Le 16 novembre, les libraires jurés ont remis leur prix au très beau livre d’art « Habiter la planète » de Flammarion. Suite à cela, les libraires étaient appelés à concevoir de belles vitrines autour du livre d’art et un prix leur était destiné avec à la clef un week-end culturel à gagner.





Pascale Le Thorel, Présidente du groupe Art et Beaux Livres, s'est réjouie de l’engouement des participants: « Nous avons été très heureux de constater l’investissement des libraires. Au regard de la qualité des réalisations, le jury a souhaité récompenser deux vitrines, l’une à Paris, l’autre en région. »



© Librairie Masséna





La librairie niçoise Masséna participe activement à de nombreux festivals culturels et salons du livre dans les départements des Alpes-Maritimes durant lesquels elle représente parfois les éditeurs. Elle possède également un important département consacré aux Livres d’Art et Beaux Livres. Jean-Marie Aubert, l’un des deux directeurs de la librairie, est le responsable du département Beaux livres et Livres d’art. Fervent défenseur et passionné par ces derniers, il tenait particulièrement à participer à la première édition du prix, qu’il souhaite voir grandir.



© Librairie La Petite Lumière





La Petite Lumière est librairie parisienne engagée à la ligne éditoriale exigeante. Elle fut inaugurée en 1986 par Marguerite Duras et se situe dans le 14e arrondissement. Anciennement L’Arbre à Lettres, La Petite Lumière est dirigée par Olivier Renault, désormais à la tête de la librairie et auteur. Hors les murs de sa librairie, il exprime sa passion pour les livres en qualité de chroniqueur pour Art press et Pages des libraires. Grand amateur d’art et auteur de monographies de peintres, il a toujours soutenu le Livre d’Art et le Beau Livre.



Pour lui, la mise en avant des beaux livres par le prix « J’aime le Livre d’Art » a eu un impact positif sur la clientèle : « Toute mise en avant titille la curiosité, et permet de faire découvrir des ouvrages plus exigeants, et ainsi transmettre notre passion. »