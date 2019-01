Ben Affleck ne sera pas Batman dans le film de Matt Reeves

La terrible Affleck-tion des fans

Dessin préparatoire pour Batman Beyond

2020, l'année du Batnniversaire

Les studios Warner Bros ont daté leur prochain film Batman, qui sortira dans les salles de cinéma le 25 juin 2021. Et une autre nouvelle, qui en réjouira certains pour en décevoir d'autres, concerne l'acteur qui jouera le Chevalier noir. Ben Affleck, qui a endossé le costume du justicier pour Batman v. Superman, Suicide Squad et Justice League, raccroche la cape.Ben Affleck, qui avait assuré vouloir réaliser son film Batman, avait abandonné cette idée en janvier 2017. « Certains personnages comptent pour des millions de personnes. Les incarner demande de la concentration, de la passion et le meilleur jeu que je puisse donner », expliquait alors l'acteur et réalisateur dans un communiqué . « Il est devenu évident que je ne pouvais pas fournir le maximum sur les deux tableaux. En accord avec le studio, j'ai décidé de chercher un partenaire pour la réalisation de ce film majeur. »Ce partenaire, c'est Matt Reeves , réalisateur de Cloverfield et La Planète des singes : Suprématie, notamment, qui reste en poste pour le projet Batman de 2021. Mais Affleck, lui, abandonne définitivement l'univers du Chevalier noir, en tout cas pour ce film.Ainsi, Warner Bros annonce que la recherche d'un acteur plus jeune a commencé, pour incarner un Bruce Wayne qui entamera alors tout juste ses activités de justicier.Que l'on ne s'inquiète pas pour Ben Affleck, loin d'être au chômage : il doit réaliser l'adaptation du livre de Kate Alice Marshall, I Am Still Alive, et apparaitra bientôt dans Torrance, un film de Gavin O'Connor.On apprend également que DC Comics et Warner Bros, motivés par le succès de Spider-Man : Into the Spider-Verse chez Marvel, seraient à l'œuvre sur leur propre superproduction animée, Batman Beyond, qui pourrait sortir, selon les estimations, en 2022.Le personnage, créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939, fête cette année ses 80 ans : à cette occasion, il fut récemment mis à l'honneur par le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, avec une grande exposition sur son univers.En attendant 2021, l'univers cinématographique de DC se poursuivra avec Shazam, de David F. Sandberg, le 3 avril 2019, Joker, de Todd Phillips, le 9 octobre 2019, puis Birds of Prey, de Cathy Yan, le 7 février 2020.via Deadline