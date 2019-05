Benedict Cumberbatch et Elisabeth Moss au casting du Pouvoir du Chien

« Le Pouvoir du Chien est un sublime roman qui mérite une vie sur le grand écran. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette histoire qui me hantait complètement. Les thèmes de la masculinité, de la nostalgie ou de la trahison font un mélange envirant », a déclaré Jane Campion à Variety L'œuvre de Thomas Savage relate l'histoire de deux frères, Phil et George Burbank, riches, mais opposés. Alors que Phil, qui devrait être interprété par Benedict Cumberbatch, est brillant et cruel, George reste délicat et attentionné. Ils sont tous deux propriétaires du plus grand ranch du Montana. La seule personne qui fera capoter leur petit paradis, c'est Rose (Elisabeth Moss), veuve d'un homme que Phil a poussé au suicide et qui a décidé d'épouser son frère.Le film sera présent au marché du film de Cannes pendant le Festival pour trouver des financements. La préproduction du film devrait normalement débuter vers la fin de l'année 2019. Le long-métrage sera produit par See-Saw Films et Big Shell Films/Max Films en association avec Brightstar.Les spectateurs ont récemment vu Benedict Cumberbatch dans Avengers : Endgame dans le rôle du super-héros Doctor Strange. Sur petit-écran, il apparaît dans le film Brexit sur HBO et vient de terminer le tournage d'un film de Sam Mendes sur la Première Guerre mondiale, intitulé 1917.Elisabeth Moss, quant à elle, a donné sa voix à l'édition audio de La Servante Ecarlate et sera très prochainement à l'affiche de la 3e saison de la série adaptée du roman du même nom : The Handmaid's Tale. En 2019, l'actrice devrait également apparaître dans le film The Kitchen.via Variety