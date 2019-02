Benedict Cumberbatch incarnera Satan dans la série Good Omens

Benedict Cumberbatch, Gage Skidmore CC BY SA 2.0 Benedict Cumberbatch, Gage Skidmore CC BY SA 2.0





Cette série suit l’histoire d’Aziraphale, un ange, et de Crowley, un démon, qui ont noué une amitié improbable qui s’étend sur 6 000 ans et qui sont devenus attachés à la vie sur terre. Cependant, à l'approche de l'Armageddon, ils doivent maintenant unir leurs forces pour trouver le moyen de sauver le monde.





Le 13 février 2019, lors d'une conférence de presse organisée par la Television Critics Association, Neil Gaiman, coauteur de Good Omens et scénariste de la mini-série qui en est adaptée, a annoncé que le personnage de Satan sera incarné par nul autre que l'acteur britannique Benedict Cumberbatch.« C'est un Satan géant animé », explique Gaiman. « Nous avions besoin d'une performance qui serait au niveau, alors nous avons trouvé ce jeune acteur britannique : c'est le glorieux Benedict Cumberbatch qui sera notre Satan ! »L'interprète de Sherlock Holmes rejoint un casting déjà prestigieux, composé de David Tennant dans le rôle du démon Crowley, Micheal Sheen dans la peau de l'ange Aziraphale ou encore Jon Hamm qui campera l'archange Gabriel. Frances McDormand incarnera la voix de Dieu, narrant les épisodes.La série de six épisodes réalisée par Douglas Mackinnon est financée par Amazon et sera diffusée sur la BBC et Amazon Prime à partir du 31 mai prochain.« C'est une série importante, épique et spectaculaire », a déclaré Tennant dans une interview avec Entertainment Weekly . « J'ai hâte de voir le produit fini. C'est assez difficile à imaginer pour le moment. »« [Crowley est] un démon installé sur la Terre depuis l'épisode du Jardin d'Eden, qui finit par faire équipe avec son homologue Aziraphale, interprété par Michael Sheen, pour éviter l'apocalypse qui s'annonce », a ajouté Tennant. « Ils se rendent compte qu'en réalité, ils aiment bien leur vie sur terre, et que si l'humanité était anéantie cela signifierait qu'ils seraient obligés de retourner vivre dans le paradis et l'enfer, ce qui n'est pas une perspective qui les réjouisse particulièrement. Alors ils ont entrepris de saper la venue de l'Antéchrist. »Synopsis officiel de la série :À noter que d'autres séries adaptées des oeuvres de Neil Gaiman verront prochainement le jour sur Amazon Prime, l'auteur britannique ayant récemment signé un contrat d'exclusivité la plate-forme. C'est par ailleurs Amazon Prime qui a produit l'adaptation du livre American Gods, de Neil Gaiman.Le trailer officiel :Via Comic Book