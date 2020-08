Benoît Poelvoorde dégaine la 8e édition de son Intime Festival

crédit photo : cour de l’Athénée à Namur, Intime festival

Les auteurs invités et les textes choisis pour les grandes lectures racontent les vies ordinaires, interrogent nos liens visibles et invisibles avec la nature et les animaux, donnent voix à la jeunesse. Il s’en dégage de la force, de l’humour et de la délicatesse.La programmation a été adaptée aux espaces qui accueillent le festival se concentrant ainsi sur la littérature, le théâtre et la musique. Les grandes lectures se déroulent exclusivement dans la cathédrale St Aubain. Les rencontres littéraires ont pris la forme de petites lectures, suivies d’un entretien avec les auteurs.Chaque événement demande un ticket pour s’assurer d’avoir une place, dans le confort et en toute sécurité.Le chapitre 8 de l’intime festival est maintenu, en l’adaptant aux dernières mesures imposées par la crise sanitaire :• les jauges sont réduites à 100 personnes• chaque événement demande un ticket pour vous assurer d’avoir une place dans le confort et en toute sécurité.Le programme complet est à cette adresse