Benoît Sagaro reçoit le Prix du Roman Femme Actuelle 2020

Un thriller historico-astronautique doté d’une solide et palpitante intrigue. L’auteur a fait un travail de recherche qui a permis de documenter et nourrir de faits historiques ou de lieux existants ce livre, dans différents domaines tel que la mythologie, l’histoire de l’art, de l’histoire tout court, l’astrologie..... et pour ajouter du mystère au mystère, on y trouve aussi quelques grains d’ésotérisme.Deux crimes terrifiants. Deux messages : l’astronaute Christina Dimitrios a vingt-quatre heures pour retrouver les traces de son père disparu mystérieusement lors d’une mission Apollo.Avec l’aide d’un professeur d’archéologie, Christina se lance dans un jeu de pistes à la découverte d’indices cachés dans des œuvres anciennes des musées d’Athènes, de Florence et de Paris.Un périple haletant qui la mènera sur les traces de son père et vers un étonnant secret des astres caché depuis des millénaires.Benoit Sagaro habite en Belgique où il travaille comme Administrateur d’un centre de kinésithérapeutes. Ses passions multiples pour la littérature, les voyages, les rencontres et la nature nourrissent son écriture.