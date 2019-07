Bertrand Le Gendre, Grand Prix de la Biographie politique du Touquet-Paris-Plage

Le lauréat 2019 est donc Bertrand Le Gendre pour Bourguiba (Fayard). En primant cet ouvrage, le jury a souhaité saluer une biographie extrêmement complète du père de l’indépendance tunisienne, l’auteur ayant eu accès, en Tunisie et en France, à des archives inédites.Il livre le portrait d’un homme, de ses mérites et de ses défaillances et retrace, étape après étape, l’histoire d’une nation en devenir. Habib Bourguiba conduisit la Tunisie à l’indépendance et fit entrer son pays dans la modernité à travers, notamment, le statut de la femme et la priorité donnée à l’éducation.Le livre entre particulièrement en résonance avec la situation présente de la Tunisie et les enjeux auxquels elle est confrontée.Par ailleurs, le jury recommande la lecture de la biographie d’André Tardieu par Maxime Tandonnet, qui permet de découvrir le destin inachevé d’un homme qui fut trois fois Président du Conseil sous la Troisième République, un des premiers à dénoncer le danger hitlérien et à proposer une réforme de l’État dont s’est inspiré le Général de Gaulle.Le jury salue également l’ouvrage de Maurice Sartre qui, sous le mythe, met en lumière Cléopâtre comme souveraine et femme d’État, reine grecque du royaume d’Égypte, le dernier vestige de l’empire d’Alexandre Le Grand.Journaliste et essayiste, Bertrand Le Gendre a été rédacteur en chef au Monde et professeur associé à l’université Panthéon-Assas Paris-II. Il est notamment l’auteur de 1962, l’année prodigieuse (Denoël, 2012), Flaubert (Perrin, 2013), De Gaulle et Mauriac : le dialogue oublié (Fayard, 2015).Bertrand Le Gendre – Bourguiba – Fayard – 9782213700380 – 24 €