Bibliothèques Sans Frontières salué pour son action durant la pandémie

Quatre lauréats à travers le monde

crédit photo : BDF - Augustin Trapenard est parrain de l'association

Le directeur général de la fondation, Lior Ipp souligne que cette année 2020 s’est focalisée sur l’épidémie Covid-19, omniprésente. Le prix fut d’ailleurs lancé dans les premières semaines de la pandémie. Avec un écho plus particulier encore à l’état d’esprit de Gene Roddenberry : seules les grandes idées audacieuses font changer le monde.Les critères d’obtention résident dans l’innovation, l’impact potentiel, la vision et les antécédents à travers quatre domaines : environnement, humanité, science et éducation. Et les structures récompensées cette année — plus de 2500 candidatures furent reçues du monde entier — sont celles qui ont agi en apportant des réponses solides à la crise sanitaire.Côté Environnement, c’est Digital Green, basée dans le Maryland, qui l’emporte : l’organisation a travaillé avec 2,3 millions d’agriculteurs dans 17.000 villages de neuf pays (Inde et Afrique principalement). Et ce, pour garantir un approvisionnement alimentaire, perturbé par la pandémie.Côté Humanité, Generation, depuis Washington, s’est distinguée. Plus de 38.000 personnes aidées à travers 14 territoires dans l’accès à la formation, déjà. Mais durant la pandémie, ce sont 200.000 salariés qui ont bénéficié d’aides pour lutter contre la crise.En Science, Global Gene Corp qui officie entre Bombay et Cambridge, est salué. Son étude du génome et l’ouverture de ses solutions technologiques, avec une plateforme multilingue, ont été mis à rude épreuve.Enfin, côté Education, c’est une association située à Montreuil que la Roddenberry Foundation a distingué : Bibliothèques sans frontières. Son action dans une vingtaine de pays pour faciliter l’accès à la connaissance et aux livres en intégrant des solutions numériques a été salutaire.En hébergeant des activités pédagogiques et éducatives pour les enfants, diffusées en direct ou à retrouver, BSF a adapté ses solutions pour les enfants. Elle a également formé des tuteurs bénévoles, pour donner cours, avec WhatsApp, à des enfants de migrants.Jérémy Lachal, le directeur général se dit « très honoré de ce prix ». Il servira à encourager la vocation de BSF dans le développement de « solutions internet hors ligne pour renforcer l’accès à l’enseignement supérieur et aider les jeunes en difficulté à trouver un emploi. Y compris les jeunes qui n’étaient pas auparavant inscrits à l’enseignement supérieur ».