Bibliotopia : la Fondation Jan Michalski fête les littératures du monde

Entre le 4 et le 6 mai prochain, la Fondation Jan Michalski, à Montricher, en Suisse, organise le festival Bibliotopia, pour célébrer les littératures du monde entier. Un programme riche qui mêle concerts, débats, récits et rencontres-projections. Des ateliers pour les enfants ont aussi été intégrés au programme, pour que toute la famille s'y retrouve !

« La musique, comme la littérature, est compagne des chemins d’exils et d'imaginaires », annonce la Fondation Jan Michalski pour présenter son festival Bibliotopia, qui mêle adroitement les deux formes artistiques. Maya Youssef, Noa, Tahmima Anam, Tahar Ben Jelloun, György Dragomán, Petina Gappah, Xiaolu Guo, Yasmina Khadra, Gazmend Kapllani, Cécile Ladjali, Linda Lê, Katja Petrowskaja ou encore Vladimir Vertlib font partie de l'affiche de Bibliotopia 2018.Lors de la soirée inaugurale vendredi 4 mai à 18h30, Cécile Ladjali et Linda Lê croiseront leur regard d'écrivains sur le thème "Langue et littérature, terres de liberté". Les deux invités des Grands Entretiens de Bibliotopia #1 seront Yasmina Khadra, samedi 5 mai à 14h, et Tahar Ben Jelloun, dimanche 6 mai à 18h30.La romancière d’origine bangladaise Tahmima Anam et l’auteure zimbabwéenne Petina Gappah réexplorent l’histoire sociale et politique de leurs pays en imaginant de poignantes destinées de papier, à écouter samedi 5 mai à 11h. De Roumanie en Hongrie, d’Albanie en Grèce jusqu’aux États-Unis, György Dragomán et Gazmend Kapllani traversent des frontières visibles et invisibles dimanche 6 mai à 11h.Katja Petrowskaja et Vladimir Vertlib échangeront sur la question de la mémoire et du déracinement dimanche 6 mai à 14h. En écho à l'univers de ses romans, le film She, a Chinese de la réalisatrice et écrivaine Xiaolu Guo vous emmènera d’un village chinois jusqu’à Londres à travers la destinée d’une jeune femme sur les chemins de l’exil, dimanche 6 mai à 16h lors d'une rencontre-projection.Le programme complet est accessible sur le site de la Fondation Des pass journaliers sont proposés pour accéder à BibliotopiaFondation Jan Michalski pour l’écriture et la littératureEn Bois Désert10 1147 MontricherSuisse