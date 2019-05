Bibliotopia, un week-end pour réfléchir sur les littératures autour du monde

Le week-end s’articule autour de rencontres multilingues, de lectures et d’ateliers qui viennent interroger le rôle engagé de la littérature en tant que pratique éminemment sociale. Les questions de positionnement des écrivains dans la société, à la fois artistes et citoyens, seront également au coeur des discussions. L’ambition de l’événement est de proposer un regard croisé et international sur les questions qui animent le monde littéraire.Des rencontres et débats tels que « Fiction et satire politique aujourd’hui » (samedi 18 mai), « L’écrivain, agitateur de conscience » (dimanche 19 mai) ou encore « Les écrivains dans la mêlée du monde » (dimanche 19 mai) sont parmi les temps forts de la manifestation.Quatorze écrivains seront présents pour aborder ces problématiques et enrichir le débat en proposant une approche transnationale: Raluca Antonescu (Roumaine), Oya Baydar (Turque), Jonathan Coe (Anglaise), Jacek Dehnel (Polonais), Pierre Ducrozet (Français), Aminatta Forna (Écossaise), Elias Khoury (Libanaise), Andreï Kourkov (Russe) et Max Lobe (Camerounais).