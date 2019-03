Bien préparer ma présentation à un salon du livre

Les salons du livre sont des événements très importants pour les éditeurs de livres et pour les auteurs. C’est l’occasion de se faire connaître et de montrer à un large public intéressé les dernières nouveautés du monde littéraire. Chaque année, environ une soixantaine de salons du livre se déroulent en France. Si vous êtes auteur indépendant, comment bien vous préparer pour optimiser votre présence à un salon ?









Le marketing



Si vous êtes présent à un salon du livre en tant qu’auteur qui s’auto-édite, vous devez donc tout préparer vous-même et vous ne bénéficiez pas de la structure marketing d’un éditeur. Pour bien faire les choses, les points suivants sont à respecter :

Faire le pitch de votre livre. Pour ceci, il vous faut écrire un résumé attirant et le faire-valoir par une présentation originale. Pas besoin d’en faire trop, le but est de rester authentique car c’est en général ce qu'apprécient les lecteurs. Mais ils apprécient d’avoir une idée du contenu en plus de la fameuse 4e de couverture. Généralement, le pitch permet d’amorcer une conversation avec vos clients potentiels.

Distribuer des marque-pages avec chaque livre vendu. Les marque-pages peuvent faire la promotion de votre livre ou encore de vous en tant qu’auteur, avec une petite biographie au dos ou un extrait de votre livre. N’oubliez pas que des éditeurs sont la pour trouver de nouveaux auteurs à publier.

Organiser une séance dédicace conviviale. Ou encore retrousser vos manches et aiguisez votre patience pour passer vos journées à discuter avec vos potentiels futurs lecteurs.





La logistique



C’est un aspect très important car vous voulez être à l’aise au salon, avec une installation optimisée de manière à pouvoir consacrer votre temps à discuter avec le public.

L’installation du stand. Il faut prévoir un stand, des présentoirs pour mettre en valeur vos livres, des chaises et une décoration en relation avec votre livre. Prévoyez des chaises pour vous et les personnes qui éventuellement vous tiennent compagnie pendant ces longues heures au salon. Prévoyez aussi une chaise en plus au cas où une personne âgée souhaite s’asseoir pour discuter avec vous par exemple.

Il faut établir vos prix de ventes et vous munir d’un terminal de paiement à carte mobile afin de faciliter le paiement de vos futurs clients. Ces terminaux de paiement peuvent être loués à des entreprises comme iZettle ou SumUp . Un autre point important est de prévoir de la monnaie car beaucoup de clients paient en argent liquide, il faut donc vous organiser à l’avance avec votre banque (ou pas) et récolter pièces et billets afin de rendre facilement la monnaie.

Pensez à apporter un nombre minimum d’exemplaires de votre livre ou de vos livres.

N’oubliez pas les cartes de visite au cas où des éditeurs seraient intéressés pour vous publier, ou encore pour les distribuer à d'éventuels collaborateurs comme des illustrateurs, photographes, etc.

Quelques stylos pour les dédicaces et les éventuels échanges d’informations avec le public.

Pour plus d'informations sur le programme complet des différents salons du livre en France, consultez cette page.