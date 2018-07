Bien qu'annulé, une autre Académie remettra le Nobel de Littérature 2018

L'affaire est entendue : l'Académie suédoise ne remettra pas de Prix Nobel de Littérature en 2018 après le scandale provoqué par Jean-Claude Arnault, époux d'une membre du jury accusé d'agressions sexuelles et couvert par de nombreuses personnalités de l'Académie. Une « Nouvelle Académie » se formera toutefois, uniquement pour l'année 2018, afin de remettre un Prix Nobel de Littérature malgré tout.

En mai dernier, la nouvelle était officialisée : il n'y aurait pas de Prix Nobel de Littérature en 2018. Annulé au cours de l'histoire pour cause de guerre mondiale, le Prix Nobel connaitra le même sort en 2018 : toutefois, la distinction sera finalement reportée à 2019, où deux lauréats seront annoncés. À l'origine de cette annulation, le scandale provoqué par les témoignages de 18 femmes contre un proche de l'Académie suédoise, Jean-Claude Arnault, accusé d'agressions sexuelles.

Le Prix Nobel 2018 sera toutefois remplacé, annonce une organisation qui rassemble plus d'une centaine d'écrivains, acteurs, journalistes et autres membres de la sphère culturelle suédoise sous le nom « New Academy », soit « Nouvelle Académie », tout simplement.

« Nous avons fondé la Nouvelle Académie pour rappeler à tous que la littérature et la culture dans leur ensemble doivent promouvoir la démocratie, la transparence, l'empathie et le respect, sans privilège, arrogance ou sexisme », ont souligné les membres de cette Nouvelle Académie dans un communiqué.

La Nouvelle Académie décernera son propre prix à l'automne, en suivant le calendrier habituel du Nobel. Choqués par le scandale autour de l'Académie suédoise et les inégalités persistantes dans le monde, les membres de la Nouvelle Académie assurent que « la littérature devient une force encore plus importante pour contrer la culture du silence et de l'oppression. La Nouvelle Académie y accorde tellement d'importance qu'elle pense que le plus grand prix de littérature doit tout de même être remis en 2018. »

La Nouvelle Académie a demandé aux bibliothécaires suédois de faire parvenir des suggestions pour le lauréat ou la lauréate 2018, qui devra avoir écrit et publié au moins deux livres, dont un au cours des 10 dernières années. Petite nuance par rapport au Prix Nobel, le prétendant devra avoir écrit un récit sur « les humains dans ce monde », contre une œuvre « incroyable, tournée vers un idéal » pour le Prix Nobel.

Un vote public suivra, avant que les 4 auteurs sélectionnés ne soient présentés devant le jury de la Nouvelle Académie, présidé par l'éditrice Ann Pålsson. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera annoncé le 10 décembre 2018 et, le lendemain, la Nouvelle Académie, ayant perdu sa vocation, sera dissoute.



via The Guardian