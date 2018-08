Bientôt, au cinéma, Meilleurs ennemis, de Sally Thorne

Publié en 2016 en France par les éditions Harlequin dans une traduction de Charlotte Demanie, Meilleurs ennemis, ou The Hating Game en VO, de Sally Thorne, sera prochainement adapté au cinéma par David Mirkin, producteur des Simpsons. Le scénario adapté du roman est d'ores et déjà écrit, même si aucune date de sortie n'a été précisée.

Écrit par Sally Thorne, Meilleurs ennemis a été adapté pour le grand écran par Christina Mengert, auteure de The Last Keepers (2013) et Peace, Love and Misunderstanding (2011). Claude Dal Farra, Brice Dal Farra et Brian Keady, de la société BCDF Pictures, officient à la production.

Le résumé de l'éditeur pour Meilleurs ennemis :

Le jour où Lucy rencontre son nouveau collègue, Joshua Templeman, elle n'en revient pas : il est à tomber ! Sauf qu'il ne lui faut pas plus de deux secondes pour découvrir qu'il est aussi froid, cynique, impitoyable... absolument détestable ! Alors, quand leurs chefs respectifs les mettent en concurrence pour une promotion, Lucy est prête à tout pour le battre. Car, si elle gagne, elle sera sa boss. S'il gagne... elle démissionnera. Autant dire qu'elle n'a pas le choix : elle doit gagner. Mais lorsque, un soir, dans l'ascenseur, ce traître de Josh l'embrasse fougueusement, elle est complètement déstabilisée. Se serait-elle trompée à son sujet depuis le début ? Ou est-ce une tactique de Josh pour lui faire perdre ses moyens ?

Le film sera réalisé par David Mirkin, producteur des Simpson et coscénariste des Simpson, le film. Meilleurs ennemis signera son retour à la réalisation depuis Beautés empoisonnées, sorti en 2001.



via Deadline