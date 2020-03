Bientôt, Bluebird, d’après L’Homme de plonge, de Dannie M. Martin

Scénariste français et auteur reconnu de polar, Jérémie Guez a décidé de se lancer dans la réalisation avec Bluebird, une adaptation du thriller de Dannie M. Martin, L’Homme de plonge (trad. Jean-François Le Ruyet, Éditions 10/18). Un ouvrage que l’écrivain connait bien, puisqu’il en avait signé la préface pour son édition française.







Auteur de romans policiers, Jérémie Guez a été distingué à plusieurs reprises. Son ouvrage Balancé dans les cordes a reçu le prix du polar SNCF en 2013 tandis que Le Dernier Tigre rouge a remporté le prix Historia du roman historique 2014.



Il s’est également fait un nom dans le milieu du cinéma en menant une carrière de scénariste. Il a notamment participé à l’écriture du film Yves Saint-Laurent réalisé par Jalil Lespert, et La nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher.





Pour Bluebird, Jérémie Guez se retrouve à la fois à l’écriture du scénario ainsi qu’à la réalisation, une première pour l’auteur. Le film a été adapté du roman policier L’Homme de plonge, de Dannie M. Martin, qui raconte l’histoire d’un ancien taulard aspirant à une vie tranquille...



Le synopsis de l’ouvrage d’après la maison :



Bill Malone est un homme libre. Après quatorze ans passés en prison, il se retrouve dehors, sous le soleil écrasant de Californie. Échoué dans un motel miteux, il se laisse néanmoins apprivoiser par la manageuse, Gail, et sa fille June, une adolescente malicieuse un peu perdue. Bill accepte même un petit job de plongeur, parce qu’il est prêt à laver toutes les foutues assiettes sales du monde pour rester là, oublié de son passé. Mais les joies simples ne sont pas exemptes de fragilité. Le danger et la violence sont plus proches qu’il le croit…



Bluebird réunira à l’écran l’acteur danois Roland Møller (Les Oubliés, Skyscraper), l’actrice et chanteuse belge Veerle Baetens (Alabama Monroe, Au-delà des murs) ainsi que la Française Lola Le Lann (Un moment d’égarement) pour les rôles principaux.



La sortie en salle est prévue pour le 10 juin au cinéma, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, évidemment.



Voici la bande-annonce du film :









Son deuxième film en tant que réalisateur, The Sound of Philadelphia, a d’ores est déjà été signé par le distributeur The Jokers et devrait sortir en 2021.