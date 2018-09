Bientôt, les aventures de Nancy Drew en série

Aux États-Unis, Nancy Drew est une véritable institution, au même titre que Miss Marple ou presque. L'adolescente détective, créée par plusieurs auteurs connus sous le pseudonyme de Caroline Quine dans les années 1930, fera un énième retour prochainement. En série, bien entendu, avec une adaptation modernisée attendue sur la chaine The CW.

(photo d'illustration, Carla216, CC BY 2.0)





Avec pas loin d'une centaine de titres et autant d'enquêtes, la série Nancy Drew a de quoi inspirer les scénaristes. Sous nos latitudes, Nancy Drew se nomme Alice Roy, mais son succès n'en a pas pour autant été moins important : plusieurs millions d'exemplaires de ses aventures se sont aussi écoulés en France.

La chaine The CW, on comprend pourquoi, s'est donc lancé dans une nouvelle adaptation des aventures de la jeune femme, qui sera âgée de 18 ans dans la série qu'écrira Noga Landau (The Magiciens, Tau). À la sortie du collège, la jeune Nancy Drew se prépare à quitter sa ville natale, lorsque des événements dramatiques la retiennent finalement sur place... Et l'entrainent dans une enquête dont elle n'a pas idée.

À la production, on retrouve CBS TV Studios, groupe de production qui possède pour moitié The CW (l'autre moitié appartenant à Warner Bros) : c'est le groupe CBS qui possède les droits d'adaptation de la série autour du personnage. Deux autres tentatives précédentes de série TV Nancy Drew n'ont pas abouti.



On retrouve derrière la série les producteurs Josh Schwartz et Stephanie Savage, actuellement à l’œuvre sur une adaptation de Qui es-tu Alaska ? de John Green, en minisérie.

Les aventures de Nancy Drew ont déjà été adaptées à de nombreuses reprises en séries, films et même jeux vidéo.







via Deadline