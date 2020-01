Bientôt, un biopic sur Shirley Jackson, la reine américaine de l'horreur

Un biopic retraçant la vie de la romancière américaine Shirley Jackson, connue pour ces récits fantastiques et d’horreur, devrait prochainement voir le jour. Si la sortie de Shirley est en effet prévue courant de l’année 2020, le long-métrage réalisé par Josephine Decker a d’ores et déjà été salué par la chronique après avoir été présenté en première mondiale au Sundance Film Festival.



Michael Stuhlbarg et Elisabeth Moss dans Shirley





Le long-métrage est basé sur le roman éponyme de Susan Scarf Merrel, publié en 2015 par les éditions Penguin Random House (titre non traduit), qui se concentre sur l’un des moments clés de la vie de l’autrice américaine. L’ouvrage prend place au lendemain de la publication de son recueil de nouvelles The Lottery and Other Stories (1949) publié en français sous le titre de La Loterie et autres histoires d’après la traduction de Dominique Mols aux éditions de la Librairie des Champs-Élysées.



Shirley Jackson, perdue dans sa folie et cloitrée depuis 2 mois à son domicile, essaie de travailler sur un nouveau titre alors que son esprit reste obsédé par l’histoire d’une jeune femme disparue. C’est alors qu’un jeune couple, qui emménage dans la maison de l’écrivaine et de son mari, Stanley Edgar Hyman, se retrouve au centre d’un drame qui inspirera le prochain titre de l’autrice.



Shirley a été réalisé par Josephine Decker d’après le scénario de Sarah Gubbins. Le film met notamment en vedette Michael Stuhlbarg dans le rôle du mari et Elisabeth Moss dans celui de la romancière. Le jeu de cette dernière a particulièrement été salué lors de sa première mondiale au Sundance Film Festival le 25 janvier dernier.



Un thriller psychologique mené par le jeu d’Elisabeth Moss



