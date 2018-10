Bientôt, un film live action tiré du manga L'Attaque des Titans

Le réalisateur de l'adaptation de Ça de Stephen King, Andy Muschietti, se lance dans un autre projet de (très) grande envergure : porter L'Attaque des Titans, le manga de Hajime Isayama, sur grand écran. Prépublié dès 2009 et traduit en France chez Pika depuis 2013, le manga suit le parcours habituel des titres les plus lus du genre, avec une adaptation hollywoodienne à la clé.

Warner Bros et l'éditeur japonais du manga, Kodansha, se sont entendus autour d'un projet d'adaptation à gros budget, réalisé par Andy Muschietti, auréolé par le succès de son film Ça. Vendu à plus de 76 millions d'exemplaires dans le monde, L'Attaque des Titans fait partie des grands succès du manga de ces dernières années : il a déjà été adapté en séries, films animés et jeux vidéo.

Il ne manquait donc plus que l'adaptation hollywoodienne pour parachever la destinée de la création de Hajime Isayama. David Heyman, producteur des films Harry Potter, Masi Oka et Barbara Muschietti se sont retrouvés à la production du film, annonce Variety.

L'Attaque des Titans a déjà été adaptée en film live action au Japon, avec deux longs-métrages réalisés par Shinji Higuchi.





< >

Les adaptations cinématographiques de manga ont le vent en poupe : Ghost in the Shell, en 2017, avait reçu des critiques mitigées, tandis que l'adaptation du manga Death Note par Netflix a plongé les fans dans une colère noire. Parmi les prochaines sorties, outre My Hero Academia, Alita : Battle Angel, de Robert Rodriguez, d'après le manga Gunnm de Yukito Kishiro, et Nicky Larson, de Philippe Lacheau, d'après City Hunter de Tsukasa Hōjō, sont attendus de pied ferme.



Rappelons que la version cinématographique de Ça a permis au studio d'engranger près de 700 millions $ dans le monde entier.