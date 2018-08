Bientôt, un Prix du meilleur bibliothécaire francophone

Photo via le twitter de l'AIFBD

Le congrès annuel de l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, offre aux professionnels du monde entier de se réunir et de se rencontrer pour échanger autour des évolutions des métiers des bibliothèques et sur les grands enjeux qui les préoccupent.

L'AIFBD profite aussi de l'événement pour organiser son assemblée générale et informer sur ses missions : à cette occasion, Raphaëlle Bats, présidente de l'association, a annoncé la création d'un Prix du meilleur (ou de la meilleure) bibliothécaire francophone.