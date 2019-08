Bientôt une nouvelle super-héroïne chez Marvel ?

Ah, Wonderwoman est déjà prise par DC Comics (pixelsniper — CC BY 2.0)



Selon Deadline , ABC travaille activement avec Jeph Loeb, un scénariste de comics, et l'équipe de Marvel TV pour développer une nouvelle émission pour la chaîne afin, notamment, de combler le vide qui sera laissé par l'arrêt de Marvel : Les Agents du SHIELD.



Karey Burke, présidente d'ABC Entertainment, a déclaré à Deadline : « J'ai parlé à Marvel et nous sommes en pourparlers actifs sur un projet en particulier ». Sans donner plus de détail, elle a dit que la série serait « quelque chose de globalement tout nouveau », et s'inscrirait dans la stratégie de Marvel de mettre en avant des super-héroïnes.



En effet depuis l'année dernière, ABC a commencé à développer un projet dans lequel apparaîtrait des personnages féminins moins connus chez Marvel.



Les fans se questionnent depuis cette annonce. Est ce que ce serait une série sur un ou des supers héros féminins complètement nouveaux, ou alors un spin off centré sur un personnage féminin secondaire, ou peu apparu à l'écran de Marvel ? Pour l'instant, aucun autre détail n'a été communiqué, il faudra patienter.





Malgré un catalogue de longs-métrages et de séries bien fourni pour Marvel, il reste encore des personnages féminins non-exploités, comme Miss Hulk, la cousine de Bruce Banner.