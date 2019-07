Bientôt une série en prélude aux aventures d'Harry Potter ?

Indri Rizal — CC BY 2.0

L’histoire du jeune sorcier et de ses aventures à Poudlard a pris fin lors de la sortie du dernier film Harry Potter et les Reliques de la mort en 2011. Et pourtant selon le We Got This Covered une série télévisée pourrait bien se préparer. Il s’agirait d’un préquel d’Harry Potter qui se déroulerait principalement à Poudlard et dans certaines parties de l’Europe.La série serait disponible sur le prochain de service de streaming de WarnerMedia. La plateforme devrait ouvrir en 2020, mais une version bêta doit intervenir au plus tard fin 2019. Tous les abonnés actuels de HBO, qui appartient également à WarnerMedia, seraient automatiquement inscrits au nouveau service. Le service de streaming appartient à la société AT & T.Un rapport récent de TVLine suggère que le service de streaming pourrait s'appeler HBO Max. Il serait également prévu de regrouper les chaînes HBO et Cinemax avec une collection d'offres Warner Bros pour un coût entre 16 et 17 dollars par mois.Avec une série télévisée sur l’univers magique d’Harry Potter, la plateforme de diffusion de WarnerMedia pourrait récupérer de nombreux adhérents et concurrencer les autres services de streaming.